¿Cómo fue el desafuero de AMLO?

Sin duda, uno de los temas más recurrentes del que habla el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el de su desafuero ocurrido en 2005, durante el sexenio de Vicente Fox. Conoce las razones y quién lo impulsó.

El desafuero de AMLO, según expertos, fue el tema jurídico-político más sonado del 2004 y 2005. Cabe recordar que el fuero constitucional es el beneficio de presidentes, gobernadores y legisladores que consiste en tener un "blindaje" ante posibles procesos penales con razones políticas.

¿Por qué desaforaron a Andrés Manuel López Obrador?

Fue el 18 de mayo de 2004 cuando la PGR envió a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero de López Obrador.

La entonces Procuraduría Federal de la República (FGR) emitió una orden judicial donde se acusaba al entonces jefe del Distrito Federal de invadir un terreno privado (El Encino) para construir una calle. Fue durante el sexenio de Vicente Fox cuando se solicitó quitar el fuero a AMLO para que respondiera ante el supuesto incumplimiento de la orden judicial.

¿Qué diputados votaron a favor del desafuero de AMLO?

Con 360 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados, presidida por el entonces miembro del PRI, Manlio Fabio Beltrones, decidió desaforar a López Obrador.

Entre los nombres que aprobaron la inhabilitación política del ahora presidente se encuentran:



Manlio Fabio Beltrones;

Claudia Ruiz Massieu

Emilio Chuayffet Chemor, coordinador priísta;

Angel Buendía Tirado, presidente de la Comisión de Presupuesto;

Jorge Uscanga, titular de la Comisión de Seguridad Pública;

Marcela Guerra, vocera de la bancada;

Filemón Arcos;

Víctor Flores;

Wintilo Vega Murillo;

Sami David;

Francisco Arroyo Vieyra;

Federico Madrazo Rojas (hijo de Roberto Madrazo);

Francisco Rojas Gutiérrez;

Armando Neyra;

María Esther Sherman;

José Alarcón;

Francisco Suárez Dávila y

Alfredo Villegas.

¿Qué conflicto tenían Vicente Fox y López Obrador?

De acuerdo con AMLO, el desafuero ordenado por Fox, pretendía evitar que participara en las elecciones del 2006, donde ganó el también panista Felipe Calderón. Tras el desafuero de AMLO, el pueblo de México se dividió en su postura, pues algunos consideraban al gobierno de Fox como autoritario y antidemocrático.

Algunos medios llegaron a informar que más del 50% de la población rechazaba el desafuero de AMLO. La principal movilización fue la llamada "Marcha del silencio" ocurrida el 24 de abril en 2005.

Tan solo 3 días después, el 27 de abril, el presidente Fox anunció la renuncia del Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, uno de los principales actores que estaban a favor del proceso contra AMLO. Posteriormente, el presidente anunció que se revisaría de manera “exhaustiva” el expediente.

Fue el 4 de mayo cuando la PGR determinó no ejercer alguna acción penal contra Andrés Manuel López Obrador.

Saben a veces me arrepiento de haberlo liberado del "desafuero" — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 23, 2022

El pasado 2022, el expresidente Fox publicó a través de su cuenta de Twitter que se arrepentía de haber liberado a AMLO del desafuero.

Actualmente, el panista y el morenista han hecho referencia al tema de desafuero, incluso AMLO se ha lanzado contra Santiago Creel, aspirante a candidato presidencia de Va por México, mientras este afirma que él mismo habló con Fox para pedirle que cesara de perseguirlo.