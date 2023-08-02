La historia de Morena, el partido de AMLO que pinta de color guinda al país

Hoy en día, Morena gobierna 22 estados de la República Mexicana, su más reciente victoria fue el Estado de México (Edomex), el bastión más importante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esta es la historia del partido guinda, la ola que buscará seguir sumando entidades a su marea; desde cómo y cuándo se creó.

El partido guinda es un movimiento de izquierda, se autodenomina como la Cuarta Transformación; de acuerdo con los militantes del partido, se llama así por la visión que tiene, así como el Plan de Nación con el que cuenta.

Estas #Elecciones2023 definieron el mapa político de cara a los comicios del siguiente año.@PartidoMorenaMx se consolida como la primera fuerza política del país.https://t.co/MwSZOSb7CM pic.twitter.com/wVHrdN5PGG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

¿Cuándo y cómo se fundó Morena?

Morena fue reconocido como un partido político por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 9 de julio de 2014; sin embargo, su historia se remonta a años antes con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Fue creado el 2 de octubre de 2011 por el entonces candidato presidencial en las elecciones federales de 2012; más tarde se constituyó como una asociación civil el 20 de noviembre de 2012.

En ese entonces, AMLO fue elegido como el presidente del Consejo Nacional de Morena, mientras que Martí Batres, actual jefe de Gobierno de la capital, presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

Así ha sido el crecimiento de Morena

Las elecciones de 2015 fue el debut del partido guinda; en ese año participó en la contienda federal y consiguió colocarse como la cuarta fuerza política en la Cámara de Diputados al obtener 8% de la votación nacional. Asimismo, Morena consiguió su primera bancada con 35 diputados, 14 distritos de mayoría y 21 por el principio de representación proporcional.

Para 2018, Morena ganó en los estados de Morelos, Chiapas, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum; además de la presidencia con AMLO. En 2019 sumó Baja California y Puebla.

#MorenaAvanza gracias a millones de mexicanas y mexicanos que nos dieron su voto de confianza.



Gobernaremos 21 estados del país y el próximo año Coahuila y el Estado de México se sumarán a la 4T.#MorenaGanó pic.twitter.com/78rUpcGuHP — Morena (@PartidoMorenaMx) June 6, 2022

En 2021 sumó a sus victorias los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala y Zacatecas; para 2022 los estados de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Para 2023, se llevó el bastión más importante del PRI, el Estado de México, con Delfina Gómez. Rumbo a 2024, hay al menos seis corcholatas que alzan la mano para representar el movimiento:



Claudia Sheinbaum.

Marcelo Ebrard.

Manuel Velasco.

Ricardo Monreal.

Adán Augusto López Hernández.

Fernández Noroña.

¿Qué estados tendrán elecciones en 2024?

Los comicios del próximo año, se perfilan para ser unos de los más grandes de la historia, pues además de la presidencia y la jefatura de Gobierno de la capital, otros ocho estados votarán por su próximo gobernador.

