Mario Vargas Llosa viajará a México para presentar su serie documental

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa viajará a México la próxima semana para presentar su serie biográfica producida por TV Azteca y que se transmitirá por esta misma televisora, mientras que la FIL de Guadalajara confirmó su participación para el jueves 23 de septiembre.

El premio Nobel de literatura de 85 años de edad viajará junto con su hijo Álvaro Vargas Llosa, pues juntos a principios de 2019 presentaron los avances de la serie “Mario Vargas Llosa, una vida en palabras”.

De acuerdo con el mismo escritor, en la serie se verán sus pasos en el mundo de la literatura desde sus comienzos en Lima, Perú; así como en otras ciudades como París, Madrid y Londres.

📖 Con la participación del premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa y la presencia de 31 autores iberoamericanos, este jueves 23 de septiembre comenzará la IV Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en Guadalajara.



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Mario Vargas Llosa inaugurará la IV Bienal en donde también presentará su libro "Al Pie del támesis", en donde también estarán otros 31 escritores iberoamericanos.

¿Quién es el escritor Mario Vargas Llosa?

Mario Vargas Llosa es uno de los escritores más aclamados por la crítica, que lo han llevado a ganar premios por su labor literaria, entre ellos, el premio Cervantes y el Nobel de Literatura, en 2010.

El escritor peruano publicó su primera novela cuando tenía 26 años y es una de las más famosas y aclamadas por la crítica: “La Ciudad y los Perros”. Otras novelas de Vargas Llosa son “La Fiesta del Chivo”, “Conversación en la Catedral”, “Travesuras de la Niña Mala”.

Recientemente confesó durante una entrevista que sufrió de abuso sexual por parte de un cura, lo que provocó que se separara de la religión; aunque el escritor confiesa que cree en Dios, pero no en la religión.

Mario Vargas Llosa ha criticado el lenguaje inclusivo al calificarlo como “una perversión del español”, pues confesó que la búsqueda de los derechos de otros grupos no se gana por medio de “una descomposición” de la lengua.

Polémicas del escritor Mario Vargas Llosa

Una de las polémicas más grandes en las que se encontró fue al apoyar a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, quien se encuentra preso por los crímenes que cometió en Perú durante la década de los años 90.

En 1990, Mario Vargas Llosa se postuló para la presidencia de Perú; sin embargo, perdió las elecciones contra Fujimori.