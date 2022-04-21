En Ucrania grandes nubes negras de humo salían de la acería Azovstal en Mariupol el miércoles 20 de abril, cuando unas pocas docenas de evacuados hacían cola para subir a los autobuses, algunos con equipaje o llevando pequeñas mascotas en sus brazos.

Partieron de un punto de evacuación planificado hacia territorio controlado por Ucrania, dijeron dos testigos de Reuters.

La pensionista Tamara, de 64 años, dijo que se iba a quedar con su hermana en Zaporizhzhia, Ucrania. Ella salía de la ciudad con su esposo, hija, yerno y nieto.

Tamara / Residente de Mariupol:

Necesitamos un descanso después del bombardeo, después de toda esta pesadilla. Vivimos en sótanos durante 30 días.

El alcalde de Mariupol, Vadym Boichenko, que abandonó la ciudad, dijo que unos 100 mil civiles permanecían en la ciudad en el Mar de Azov y que decenas de miles habían muerto allí desde que Rusia invadió. Los números no pudieron ser verificados.

Los que aún viven allí han estado sin electricidad, calefacción ni suministros durante semanas, dicen las autoridades locales. La viceprimera ministra Iryna Vereshchuk describió la situación como "catastrófica".

Devastación y muerte en Mariupol, ejército ruso avanza en Ucrania. REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo|ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Biden aplaude fuerza y coraje en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no creía que el presidente ruso, Vladimir Putin, esperara enfrentarse a una OTAN unificada cuando lanzó una invasión a Ucrania.

Joe Biden / Presidente de Estados Unidos:

No creo que Putin contara con que pudiéramos mantener esto unido.

Sus comentarios se producen cuando Ucrania propuso conversaciones con Moscú sobre la evacuación de tropas y civiles de Mariupol después de que expiró el ultimátum ruso de rendirse o morir, dejando a muchos atrapados en una planta de acero, el último bastión principal de la resistencia.

Unas pocas docenas de civiles lograron salir Mariupol, puerto del sureste estratégicamente importante, en un pequeño convoy de autobuses, escapando de la batalla más feroz de la guerra de casi ocho semanas.

Más de cinco millones de personas han huido al extranjero desde que Rusia invadió el 24 de febrero a Ucrania, el mayor ataque a un estado europeo desde 1945. Rusia aún no ha capturado ninguna ciudad importante.

Ucrania dijo que hasta ahora había detenido un asalto de miles de tropas rusas que intentaban avanzar en lo que Kiev llama la Batalla de Donbas, una nueva campaña para apoderarse de dos provincias orientales que Moscú reclama en nombre de los separatistas.