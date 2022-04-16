Seguridad de Mark Zuckerberg le cuesta a Meta 27 mdd al año

El costo de mantener seguro a Mark Zuckerberg sigue aumentando para la empresa Meta Platforms Inc., superando con creces lo que gastan empresas de tecnología similares con ejecutivos de alto perfil.

El gigante de las redes sociales, anteriormente conocido como Facebook, gastó más de 15.2 millones de dólares durante la año pasado 2021 en gastos relacionados con la protección de su director ejecutivo Mark Zuckerberg y su familia en sus hogares y durante viajes personales, según un documento regulatorio reciente.

Mark Zuckerberg’s security and travel cost Meta nearly $27m in 2021 https://t.co/EvEvJiHYyw — The Independent (@Independent) April 12, 2022

Eso no incluye otros 10 millones de dólares que se le dieron a Mark Zuckerberg como asignación antes de impuestos para la seguridad de su familia, así como 1.6 millones de dólares por el uso de un avión privado para viajes personales.

En total, la empresa pagó una factura de seguridad de 26.8 millones de dólares para Mark Zuckerberg, de 37 años, y su familia el año pasado, un aumento del 6 % con respecto a 2020.

Gastos de seguridad de Mark Zuckerberg son mayores a los de otros ejecutivos de alto perfil

La presentación atribuyó los costos más altos a los viajes personales regulares, los protocolos relacionados con el Covid-19 y los aumentos del mercado, para el personal de seguridad. Los arreglos comprenden casi la totalidad de su compensación, ya que recibe un salario anual de $1 y no recibe bonos ni premios en acciones.

Los costos de seguridad de Mark Zuckerberg en 2021 son muchas veces mayores que los de sus pares donde los datos están disponibles públicamente. Amazon.com Inc., por ejemplo, gastó $1.6 millones en proteger al presidente Jeff Bezos el año pasado, mientras que Tesla Inc. no revela ningún costo de seguridad asociado con el director ejecutivo Elon Musk.

Meta también paga gastos de otros ejecutivos

Meta también paga la seguridad de otros líderes principales, incluidos casi $ 9 millones en 2021 para proteger a la directora de operaciones Sheryl Sandberg. Eso no incluye 2,3 millones de dólares por el uso de aviones privados por parte de Sandberg para viajes personales.

A partir de 2022, la compañía también cubrirá los viajes personales de Mark Zuckerberg en un avión de su propiedad y operado por una empresa de vuelos chárter.

