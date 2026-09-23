Marko Cortés advierte que Morena comienza a fracturarse de cara a elecciones 2027

El senador del PAN afirmó que existe un voto de rechazo hacia Morena y señaló que, ante la caída que, según dijo, muestran en las encuestas nacionales y locales, el partido podría recurrir estratégicamente a los programas sociales para buscar ventajas electorales.

“El desgaste de Morena es real”, sostuvo Cortés.

El panista planteó que una de las incógnitas rumbo a las próximas elecciones será si los programas sociales pueden ser utilizados políticamente o si quienes los reciben tendrán claro que se trata de derechos establecidos y que su decisión electoral es independiente de esos apoyos.

Su argumento parte de una acusación política: que Morena podría intentar aprovechar los programas sociales ante un escenario de menor respaldo. Cortés no presentó en sus declaraciones una medición concreta ni cifras específicas para sustentar la caída que mencionó.

Marko Cortés advierte una “implosión” dentro de Morena

El senador panista también retomó una advertencia que, aseguró, había planteado desde hace tiempo: Morena podría entrar en una etapa de “implosión”.

Para Cortés, las señales de ese proceso ya comenzaron a aparecer dentro del partido, principalmente a través de enfrentamientos, divisiones y disputas entre sus propios integrantes.

“Cuando ya entre ellos mismos se empiezan a morder la cola, se empiezan a pelear, se empiezan a dividir”, afirmó.

El senador de @AccionNacional, Marko Cortés (@MarkoCortes) anunció que buscarán una alianza opositora con el PRI, MC y fuerzas políticas para contender por la gubernatura de Michoacán y otros estados.



Denunció que estas coaliciones son la única vía para frenar a… pic.twitter.com/22ZaHmTagH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026

El legislador sostuvo que esa situación ya está ocurriendo y relacionó las diferencias internas con la manera en que Morena se ha desarrollado políticamente.

De acuerdo con su lectura, el partido creció sin una ideología ni principios suficientemente sólidos y actualmente tendría como principal elemento de unión la búsqueda y conservación del poder.

“Lo único que los une es el poder”, afirmó.

PAN busca aprovechar el escenario rumbo a las elecciones

Pese a señalar las divisiones que observa dentro de Morena, Marko Cortés aseguró que el PAN no pretende depender únicamente de los problemas internos de su principal adversario político.

El senador afirmó que su partido apostará por sus propios candidatos, sus fortalezas y la construcción de una “gran coalición”.

“Nosotros apostaremos a nuestros buenos candidatos, a nuestras fortalezas, a generar una gran coalición”, señaló.

Cortés consideró que mientras la oposición permanezca unida, el escenario podría ser distinto frente a un Morena que, según su diagnóstico, presenta divisiones en diferentes partes del territorio nacional.

El senador panista insistió en que esa eventual división interna podría convertirse en una oportunidad para la oposición, aunque aclaró que su estrategia no debe depender únicamente de lo que ocurra dentro de Morena.