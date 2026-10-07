“No mentir, no robar y no traicionar”: Marko Cortés recuerda promesas de Morena por sus 15 años

Mientras Morena se prepara para celebrar 15 años de su fundación, el senador del PAN, Marko Cortés, lanzó una crítica contra el partido y cuestionó que se destinen recursos públicos a un festejo cuando, desde su perspectiva, existen pendientes que deberían ocupar su atención.

El panista sostuvo que Morena no tendría motivos para celebrar y planteó que el aniversario debería ser aprovechado para revisar lo ocurrido durante los años en los que el movimiento ha tenido presencia y responsabilidades de gobierno.

“Hoy Morena nuevamente despilfarra el recurso que es de todas y todos los mexicanos en un llamado festejo por los 15 años de la fundación de este partido político”, afirmó Cortés.

El senador centró parte de sus cuestionamientos en tres asuntos: salud, seguridad y combate a la corrupción. De acuerdo con su postura, Morena tendría que evaluar lo que ha hecho en esas áreas antes de realizar una celebración.

Marko Cortés acusa incumplimiento de promesas

Cortés sostuvo que Morena debería hacer un balance sobre sus resultados y aseguró que el movimiento incumplió las principales promesas que, según él, fueron planteadas por Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político.

El panista resumió esas promesas en tres conceptos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Un balance interno para darse cuenta que fallaron, que incumplieron las tres grandes promesas que hizo López Obrador y su movimiento Morena”, señaló.

Su crítica no se limitó al gasto relacionado con el festejo. También cuestionó el desempeño que, desde su perspectiva, ha tenido el partido en asuntos que afectan directamente a los ciudadanos, particularmente en materia de salud y seguridad.

Cortés sostuvo que esos temas deberían formar parte de la discusión alrededor del aniversario, en lugar de centrarse únicamente en la celebración política.

También cuestiona a Morena por la justicia y la corrupción

El senador panista también acusó a Morena de haber afectado las instituciones y criticó las modificaciones realizadas al sistema de justicia mediante la reforma judicial.

Desde su perspectiva, el partido terminó convirtiéndose en defensor de la corrupción, una afirmación que utilizó para cuestionar la congruencia entre las promesas originales del movimiento y las decisiones que actualmente atribuye a sus integrantes.

Cortés consideró que el problema no está solamente en que Morena organice un festejo, sino en que, mientras celebra sus 15 años, debería revisar las consecuencias de sus decisiones y hacer un ejercicio de autocrítica.

La crítica del panista coloca el aniversario de Morena en el terreno de la confrontación política: mientras el partido conmemora su trayectoria, la oposición utiliza la fecha para cuestionar sus resultados y exigir un balance sobre sus compromisos.

Para Cortés, ese balance tendría que pasar por revisar qué ocurrió con las promesas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, así como por evaluar la situación de la salud, la seguridad, el combate a la corrupción y el sistema de justicia.