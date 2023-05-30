Martin Scorsese se reúne con el Papa Francisco; ¿realizará nueva película sobre Jesús?

El director de cine Martin Scorsese sostuvo una reunión privada con el Papa Francisco y aseguró que, después de ello, está interesado en realizar una nueva producción cinematográfica sobre la vida de Jesús.

El cineasta detrás de cintas como “Taxi Driver” y “El Irlandés” acudió el sábado 27 de mayo de 2023 a la conferencia llamada “Las Estéticas Globales en la Imaginación Católica”, después de que el pontífice padeciera un cuadro febril el viernes pasado.

¿Qué dijo el Papa Francisco en la reunión con Martin Scorsese?

En la reunión a la que acudieron diversos poetas, escritores, guionistas y otros directores de cine, el Papa Francisco llamó a encontrar nuevas formas de comunicar la vida de Cristo. “Necesitamos el genio de nuevos lenguajes, historias e imágenes poderosas, escritores, poetas y artistas capaces de llevar al mundo el mensaje del evangelio, permitiéndonos ver a Jesús”, señaló el también jefe del Estado Vaticano.

El líder de la Iglesia Católica llamó a los artistas con los que sostuvo el encuentro para que “sigan soñando” y les pidió ser incansables para crear “palabras y visiones que puedan ayudar a interpretar el misterio de la vida humana y guiar a nuestras sociedades más allá de la belleza y de la fraternidad universal”.

El cineasta Martin Scorsese aseveró que trabajará en una nueva producción sobre la vida de Jesús. |Twitter @antoniospadaro.

Después del encuentro con el Papa Francisco, Martin Scorsese señaló que trabajará en una nueva producción sobre la vida de Jesús. Medios internacionales mencionaron la intención del cineasta durante el domingo pasado en una conferencia de prensa realizada en Roma, Italia.

“He respondido al llamado del Papa a los artistas en la única forma que sé hacerlo: imaginando y escribiendo un guion para una película sobre Jesús. Y estoy a punto de empezar a producirla”, afirmó el renombrado cineasta.

¿De qué trata “La última Tentación de Cristo” de Martin Scorsese?

Martin Scorsese ya había producido una película sobre la vida de Jesucristo. La cinta “La última tentación de Cristo”, estrenada en 1988, trata sobre Jesús de Nazaret, quien es atormentado por las tentaciones de los demonios y busca el destino que Dios tiene para él, recoge el portal Internet Movie Database.

Thank you to Martin #Scorsese for accepting the invitation to join us of La Civiltà Cattolica and Georgetown University - along with his wife and daughter - in the meeting of 40 poets and writers from different Countries with #PopeFrancesco, who said among other things, "This is… pic.twitter.com/yG6bEyo2Wq — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) May 27, 2023

La cinta cuenta con las participaciones de Willem Dafoe, en el papel de Jesús, Harvey Keitel como Judas, Barbara Hershey como María Magdalena y Verna Bloom como María. Recibió una nominación a los premios Oscar de 1989 en la categoría de Mejor Director.

Scorsese también produjo “Silence” en 2016, una película sobre la persecución de Jesuitas en Japón durante el siglo XVII. Incluso dicha producción tuvo una proyección en el Vaticano. Cabe recordar que el Papa Francisco proviene de la orden de los Jesuitas.

