Papa Francisco anunció misión de paz para finalizar guerra entre Rusia y Ucrania

El Papa Francisco ha pedido al cardenal Matteo Zuppi, jefe de la Conferencia Episcopal Italiana, que lleve a cabo una misión de paz para tratar de ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, dijo el Vaticano.

El Papa Francisco habló por primera vez crípticamente de su intención de lanzar una misión cuando regresaba de un viaje a Hungría el mes pasado, pero no dio detalles.

Una fuente diplomática del Vaticano dijo que Matteo Zuppi trataría de reunirse por separado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy y el presidente ruso Vladimir Putin.

El Vaticano dijo en un comunicado que Zuppi, de 67 años, llevaría a cabo la misión, de acuerdo con la Secretaría de Estado del Vaticano, "para contribuir a reducir las tensiones del conflicto en Ucrania, con la esperanza, nunca abandonada por el Santo Padre, de que esto pueda iniciar procesos de paz".

Pope Francis holds a private audience with Ukraine's President Volodymyr Zelensky, gifting him a bronze statue of an olive branch and assuring the people of #Ukraine of his constant prayers for peace.https://t.co/g52zVhUEgb pic.twitter.com/YdssSmpM2p — Vatican News (@VaticanNews) May 13, 2023

De regreso de un viaje a Hungría el 30 de abril, el Papa Francisco hizo un comentario intrigante pero desconcertante sobre la participación del Vaticano en una misión para intentar poner fin a la guerra en Ucrania.

"Hay una misión en curso, pero todavía no se ha hecho pública. Cuando se haga pública, la revelaré", dijo a los periodistas.

El sábado, el Vaticano informó de que aún se estaban concretando el calendario y los detalles de la misión.

Matteo Zuppi procede de la Comunidad de Sant'Egidio, un grupo de paz y justicia con sede en Roma que en 1992 negoció un acuerdo que puso fin a la guerra civil en Mozambique, que había matado a cerca de un millón de personas y desplazado a otros cuatro millones.

I met with Pope Francis @Pontifex.

I'm grateful for his personal attention to the tragedy of millions of Ukrainians. I spoke about tens of thousands of deported 🇺🇦 children. We must make every effort to return them home.

In addition, I asked to condemn 🇷🇺 crimes in Ukraine.… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

El Papa Francisco lo nombró cardenal en 2019 y fue elegido jefe de la Conferencia Episcopal Italiana el año pasado.

Ahora es el momento de tomar la iniciativa para crear una paz justa en Ucrania. Pietro Parolin / Secretario de Estado del Vaticano

En 2003, el difunto Papa Juan Pablo II envió representantes de alto nivel a Washington y Bagdad en un intento infructuoso de frustrar el inicio de la guerra de Irak.

¿Qué ha dicho Zelenskiy sobre las iniciativas del Papa Francisco y el Vaticano?

Zelenskiy se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano el sábado pasado, pero después pareció restar importancia a la posibilidad de una mediación papal.

"Con el debido respeto a Su Santidad, no necesitamos mediadores, necesitamos una paz justa ... Putin sólo mata. No necesitamos una mediación con él", dijo Zelenskiy en la televisión italiana.

Una declaración del Vaticano el día de la visita de Zelenskiy no mencionaba tal misión y Zelenskiy dijo que había pedido al Papa Francisco que respaldara el propio plan de paz de Kiev, que exige la restauración de la integridad territorial de Ucrania, la retirada de las tropas rusas y el cese de las hostilidades.