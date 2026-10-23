“Si Morena y la 4T no harán su trabajo alguien lo tiene que hacer”: Maru Campos rompe el silencio sobre su exfiscal César “N”

En entrevista exclusiva para Hechos AM, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rompió el silencio sobre la detención de su exfiscal César “N” relacionada con la investigación sobre un presunto narcolaboratorio en la entidad.

La mandataria rechazó haber traicionado a quien fuera uno de sus colaboradores y aseguró que fue él quien defraudó su confianza. “No traicioné a César, él traicionó mi confianza”, sostuvo al referirse a las acusaciones y al desarrollo de las investigaciones.

Campos también defendió la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y narcotráfico, al considerar que Chihuahua necesita ese apoyo para combatir estos problemas. Sin embargo, afirmó que desconocía que agentes estadounidenses participarían en la investigación del narcolaboratorio.

La mandataria también rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que la colaboración internacional no debería interpretarse automáticamente como traición a la patria. En ese contexto, lanzó un mensaje dirigido a sus adversarios políticos: “Morena quiere Chihuahua, y no van a poder”.