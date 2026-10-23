Exfiscal de Chihuahua seguirá en el Altiplano, pero no por traición a la patria: surge otro delito en el caso

Luego de ser acusado de traición a la patria, César "N", exfiscal de Chihuahua, fue vinculado a proceso, pero no por ese delito y seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex).

Este jueves se dio a conocer que el exfuncionario, a quien detuvieron el 17 de octubre pasado, fue procesado por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

¿Por qué acusaron al exfiscal de Chihuahua de traición a la patria?

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de traición a la patria porque presuntamente ordenó y coordinó el operativo en abril pasado para el decomiso de una narcolaboratorio donde agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos supuestamente participaron.

Ernestina Godoy Ramos expuso que el exfuncionario "habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria, en materia de seguridad nacional".

De acuerdo con la fiscal general, el exfiscal César "N" habría permitido que personas extranjeras intervinieran, sin autorización, en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales.

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Exfiscal de Chihuahua habría ocultado información, dice FGR

César "N" presentó su renuncia en abril de 2026 y meses después fue detenido.

Su captura se registró el sábado a las 10:20 horas cuando elementos de la policía estatal lo aprehendieron en la Avenida La Cantera, en la colonia Campestre Washington y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

El exfiscal, según la FGR, habría ocultado información, pues presuntamente ordenó el operativo en El Pinal, municipio de Morelos, tras el el cual dos supuestos agentes encubiertos de la CIA y dos oficiales de la fiscalía del estado murieron tras un accidente en una camioneta cuando regresaban.

En la carpeta de investigación se estableció que la participación en el operativo de los dos ciudadanos extranjeros no tenía justificación y tampoco la cadena de mando para permitirlo, afirmó la FGR.

"La Fiscalía local y su policía realizaron el operativo sin atribuciones y sin haber abierto antes la carpeta de investigación. Y esto, a pesar de que el propio César “N” declaró a los medios que el operativo fue fruto de meses de planeación entre dos áreas a su cargo: la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas", dijo Godoy.