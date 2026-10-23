“No podemos ceder ante amenazas”: Maru Campos llama a gobernadores a no tener miedo por supuesta traición a la patria

En entrevista exclusiva para Hechos AM, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lanzó un mensaje a los gobernadores, fiscales y secretarios de Seguridad Pública del país para que no tengan miedo de colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad, en medio de la controversia por la detención de su exfiscal César “N”, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del presunto delito de traición a la patria.

Maru Campos llama a gobernadores a no tener miedo

Durante la entrevista, la gobernadora dirigió un mensaje a otros funcionarios encargados de la seguridad pública y sostuvo que la colaboración internacional no debe detenerse por temor a enfrentar acusaciones. Aseguró que su intención es continuar trabajando con Estados Unidos en beneficio de los habitantes de Chihuahua, particularmente en temas relacionados con la seguridad y el combate al narcotráfico.

“No me asusto, pero no podemos ceder ante amenazas de que si cooperas con ellos es traición a la patria”, expresó la mandataria, quien defendió la necesidad de mantener la cooperación con el gobierno estadounidense para combatir la delincuencia organizada.

“Necesitamos el apoyo de Estados Unidos, por seguridad y el narcotráfico”, afirmó durante la conversación.

#EXCLUSIVA | Persecución política y pactos oscuros en @PartidoMorenaMx En #HechosAM con @MLopezSanMartin, la gobernadora @MaruCampos_G destapó los detalles de su reunión ríspida con la Presidencia. Desde la detención de César Jáuregui, a quien calificó de "preso político", tachando de "payasada" la acusación de traición a la patria, y su tensa reunión con @Claudiashein, hasta los señalamientos de pactos de la presidenta de @PartidoMorenaMx, @A_MontielR, con el crimen organizado. Sentenció firme contra el partido guinda: "A Chihuahua no van a entrar". — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2026

“Morena quiere Chihuahua, y no van a poder”

Durante la conversación, la gobernadora también lanzó un mensaje a sus adversarios políticos al asegurar que Morena busca quedarse con Chihuahua.

“Morena quiere Chihuahua, y no van a poder”, afirmó. Sus declaraciones se producen en medio de la controversia por la investigación sobre un presunto narcolaboratorio en la entidad y las acusaciones contra funcionarios relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en el caso.

Maru Campos rechaza haber traicionado a César “N”

La mandataria también defendió su relación con su exfiscal, César “N”, detenido por la FGR por el presunto delito de traición a la patria. Campos negó haberlo traicionado y aseguró que fue él quien defraudó su confianza. Según su versión, desconocía que agentes estadounidenses participarían en la investigación y se enteró después, cuando el entonces fiscal le informó sobre la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

¿Por qué detuvieron al exfiscal César “N”?

El caso está relacionado con un operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, en Chihuahua, contra un presunto narcolaboratorio, en el que participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación y personal estadounidense. Durante los hechos murieron dos ciudadanos estadounidenses y funcionarios mexicanos.

