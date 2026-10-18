FGR acusa a exfiscal de Chihuahua por traición a la patria en operativo contra narcolaboratorio

César "N", exfiscal de Chihuahua, fue acusado de cometer traición a la patria luego de que habría ordenado y coordinado el operativo en abril pasado en un narcolaboratorio donde presuntamente participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que el exfuncionario "habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria, en materia de seguridad nacional".

De acuerdo con la fiscal general, César "N" habría permitido que personas extranjeras intervinieran, sin autorización, en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales.