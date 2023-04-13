Mary Quant, diseñadora “reina de la minifalda”, muere a los 93 años

La diseñadora de moda Mary Quant, quien ayudó a definir la era de los "Swinging Sixties" británicos y quien se popularizó como la "reina de la minifalda" por su impulso hacia la peculiar prenda, murió a los 93 años.

Nacida y criada en la localidad de Blackheath en el sureste de Londres, Mary Quant ayudó a crear nuevos y atrevidos estilos durante la década de los años de 1960, cuando la moda, la música y la subcultura artística desafiaron y cambiaron para siempre la identidad nacional británica de posguerra.

En la década de 1950, esta diseñadora autodidacta, Mary Quant abrió una boutique en el oeste de Londres a la que llamó Bazaar, lo hizo con la ayuda de su esposo, el empresario de moda Alexander Plunket Greene.

La boutique Bazaar se hizo bastante notorio y popular al ofrecer a los compradores algo drásticamente distinto a las tiendas convencionales, además de a los diseñadores de alta gama.

Dame Mary Quant (1930-2023)



It’s impossible to overstate Quant’s contribution to fashion. She represented the joyful freedom of 1960s fashion, and provided a new role model for young women.



Fashion today owes so much to her trailblazing vision. pic.twitter.com/4z3MXp0tZl — V&A (@V_and_A) April 13, 2023

Mary Quant popularizó el uso de la minifalda

A través de un comunicado, el Museo de Victoria y Alberto, que organizó una exposición en el año 2019 centrada en el trabajo de la "reina de la minifalda", dijo que: "Es imposible exagerar la contribución de Quant a la moda".

Mary Quant representó la alegre libertad de la moda de la década de 1960, además de que proporcionó un nuevo modelo a seguir para las mujeres jóvenes. De hecho la moda actual le debe mucho a la pionera visión pionera de la "reina de la minifalda".

Alexandra Shulman, exeditora de Vogue británica, publicó en su cuenta oficial en Twitter: "Una líder de la moda, pero también de la iniciativa empresarial femenina: una visionaria que fue mucho más que un gran corte de pelo".

RIP Dame Mary Quant. A leader of fashion but also in female entrepreneurship- a visionary who was much more than a great haircut — Alexandra Shulman (@AShulman2) April 13, 2023

La "reina de la minifalda", Mary Quant fue líder de la moda pero también del emprendimiento femenino

Su influencia en la industria de la moda alcanzó su punto más álgido con la llegada de la minifalda, cuyo dobladillo por encima de la rodilla, de hecho en ocasiones muy por encima, se convirtió en símbolo de la cultura juvenil rebelde y hasta de la liberación sexual de una nueva generación.

Mary Quant siempre utilizó un look bastante cautivador así como sus diseños, además de que lucía un famoso corte de pelo "bob".

En el año de 1966, Mary Quant recibió una condecoración nacional por su contribución a la industria de la moda, en aquella ocasión recogió el premio de manos de la Reina Isabel Segunda y mientras ella portaba un atuendo típicamente atrevido, utilizó un vestido corto color crema y una boina, mismas que causó revuelo entre la prensa nacional e internacional.

¿Quién inventó la minifalda y qué se considera una minifalda?

La minifalda fue creada por la diseñadora de modas británica Mary Quant, quien tuvo como inspiración el automóvil denominado "Mini" en el año de 1965. Siempre existió la polémica acerca de que el diseñador francés, André Courrèges dijo que él era el inventor de la minifalda.

Una minifalda es una falda corta que queda muy por encima de la rodilla, y que se puso de moda a partir de la década de 1960. De hecho en sus inicios resultó ser una provocación más que una tendencia de la moda.