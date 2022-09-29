Reina Isabel II murió de “edad avanzada": certificado de defunción

La reina Isabel II del Reino Unido, murió debido a su edad avanzada, según se señala en su certificado de defunción que fue publicado este jueves (29 de septiembre de 2022), por el Registro Nacional de Escocia.

La reina Isabel II, la monarca más longeva de Reino Unido, murió a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral, su casa de verano en las tierras altas de Escocia, el pasado ocho de septiembre.

Su certificado de defunción señala que que la hora de la muerte la reina Isabel II, ocurrió a las 15:10 hora local.

Why is my dad’s full name on the Queen’s death certificate though pic.twitter.com/9YZNZkQwdo — caitlin jade🌸🌵 (@caitlinjallan) September 29, 2022

Registro Nacional de Escocia publicó el certificado de defunción de la Reina Isabel II

Cabe señalar que el Palacio de Buckingham, emitió un comunicado poco despuésde las 12:30 horas de ese día (8 de septiembre de 2022, para señalar que los médicos estaban preocupados por la salud de la reina Isabel II y que permanecería bajo supervisión médica.

Su muerte se anunció oficialmente a las 18:30 hora local.

Cabe recordar que dos días antes, la reina Isabel II había cumplido su última misión oficial, el nombramiento de Liz Truss como primera ministra del Reino Unido.

La reina Isabel II, que alcanzó poco más de 70 años en el trono, sufría desde finales del año pasado, lo que el Palacio de Buckingham denominó de "problemas episódicos de movilidad", que la obligaban a retirarse de casi todos sus compromisos públicos.

El certificado muestra que su muerte fue registrada por su hija, la princesa Ana, el 16 de septiembre de 2022.

The period of Royal Mourning following the death of Her Majesty Queen Elizabeth has now ended.



This account will continue to reflect the work of The King, The Queen Consort and other members of The Royal Family, as well as remembering the life and work of Queen Elizabeth. pic.twitter.com/BKx9wUtRF8 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 27, 2022

Funeral de la Reina Isabel II afecta la vida cotidiana de miles

Miles de personas en Reino Unido se vieron afectadas por el funeral de la reina Isabel II, luego de que se declarara un sorpresivo feriado nacional que provocó el cierre de bancos, supermercados y hasta la cancelación de citas médicas.

Los pacientes que habían esperado meses por una cita en el Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) tuvieron que esperar aún más tiempo tras algunas cancelaciones del servicio debido al funeral de la reina Isabel II, ocurrido el pasado 19 de septiembre.