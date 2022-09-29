Reina Isabel II murió de “edad avanzada": certificado de defunción
La Reina Isabel II murió de “edad avanzada”, según su certificado de defunción que ha sido publicado por el Registro Nacional de Escocia durante este jueves.
La reina Isabel II del Reino Unido, murió debido a su edad avanzada, según se señala en su certificado de defunción que fue publicado este jueves (29 de septiembre de 2022), por el Registro Nacional de Escocia.
La reina Isabel II, la monarca más longeva de Reino Unido, murió a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral, su casa de verano en las tierras altas de Escocia, el pasado ocho de septiembre.
Su certificado de defunción señala que que la hora de la muerte la reina Isabel II, ocurrió a las 15:10 hora local.
Why is my dad’s full name on the Queen’s death certificate though pic.twitter.com/9YZNZkQwdo— caitlin jade🌸🌵 (@caitlinjallan) September 29, 2022
Registro Nacional de Escocia publicó el certificado de defunción de la Reina Isabel II
Cabe señalar que el Palacio de Buckingham, emitió un comunicado poco despuésde las 12:30 horas de ese día (8 de septiembre de 2022, para señalar que los médicos estaban preocupados por la salud de la reina Isabel II y que permanecería bajo supervisión médica.
Su muerte se anunció oficialmente a las 18:30 hora local.
Cabe recordar que dos días antes, la reina Isabel II había cumplido su última misión oficial, el nombramiento de Liz Truss como primera ministra del Reino Unido.
La reina Isabel II, que alcanzó poco más de 70 años en el trono, sufría desde finales del año pasado, lo que el Palacio de Buckingham denominó de "problemas episódicos de movilidad", que la obligaban a retirarse de casi todos sus compromisos públicos.
El certificado muestra que su muerte fue registrada por su hija, la princesa Ana, el 16 de septiembre de 2022.
The period of Royal Mourning following the death of Her Majesty Queen Elizabeth has now ended.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 27, 2022
This account will continue to reflect the work of The King, The Queen Consort and other members of The Royal Family, as well as remembering the life and work of Queen Elizabeth. pic.twitter.com/BKx9wUtRF8
Funeral de la Reina Isabel II afecta la vida cotidiana de miles
Miles de personas en Reino Unido se vieron afectadas por el funeral de la reina Isabel II, luego de que se declarara un sorpresivo feriado nacional que provocó el cierre de bancos, supermercados y hasta la cancelación de citas médicas.
Los pacientes que habían esperado meses por una cita en el Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) tuvieron que esperar aún más tiempo tras algunas cancelaciones del servicio debido al funeral de la reina Isabel II, ocurrido el pasado 19 de septiembre.
El prestigio de #FIA se hizo presente durante los 10 días del funeral de la #ReinaIsabel II.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 25, 2022
Ahora seremos testigos de una nueva página en la historia con la coronación de Carlos III.
¡Siempre presentes! pic.twitter.com/8RDTtbkUar