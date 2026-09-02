Más de 2 mil 400 muertes por rayos en México: Estos son los errores mortales que no debes cometer durante una tormenta eléctrica

Un estudio del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM reveló cifras alarmantes sobre muertes provocadas por rayos en México, además indicó cuáles son los errores más comunes que se cometen durante una tormenta eléctrica.

Esto es lo que NO debes hacer si hay una tormenta con rayos.

Hay más de 2 mil 400 muertes en México por rayos

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud analizados por la UNAM, México registró 2 mil 470 fallecimientos por descargas eléctricas atmosféricas entre 1998 y 2021.

Aunque las cifras han bajado en comparación con los años ochenta, el riesgo sigue presente en varios estados.

Estados y municipios con mayor riesgo por rayos

La investigación reveló que el Estado de México es el número uno en la lista con la mayor cantidad de víctimas.

Dentro del territorio están los municipios como Toluca, Villa Victoria, San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca.

La lista de entidades con altos riesgos la completan Oaxaca, Michoacán y Guerrero, donde colaboran la humedad y la geografía montañosa.

¿Qué casos son más comunes?

A diferencia de otros países donde los accidentes ocurren durante actividades de recreación, como el ejercicio, en México las principales víctimas son trabajadores del campo.

Las necesidades económicas obligan a campesinos y ganaderos a seguir con sus labores al aire libre aun cuando empiezn los relámpagos, dejándolos expuestos en zonas abiertas y sin refugios.

Esto es lo que NO debes hacer durante una tormenta eléctrica

El estudio de la UNAM recordó un caso trágico ocurrido en 2015 en El Encinal, Guanajuato, donde siete integrantes de una familia perdieron la vida al resguardarse bajo un árbol durante una tormenta mientras trabajaban en la siembra.

Buscar sombra bajo árboles o estructuras metálicas es uno de los errores más graves que se pueden cometer, ya que funcionan como conductores naturales hacia la tierra.

Recomendaciones para protegerte durante una tormenta

Para evitar que un fenómeno natural termine en tragedia, los especialistas sugieren seguir estas recomendaciones básicas de seguridad: