Una descarga eléctrica los sorprendió en plena jornada de trabajo y murieron en el lugar; esto pasó en Chiapas

La jornada de trabajo terminó en tragedia para dos personas que perdieron la vida luego de ser alcanzadas por un rayo en la comunidad de Nashinich, perteneciente al municipio de San Andrés Larráinzar, en Chiapas. El accidente ocurrió cuando ambas realizaban labores agrícolas en una zona abierta, justo antes de que comenzara una lluvia ligera.

De acuerdo con los primeros reportes, la descarga eléctrica cayó de manera repentina mientras las víctimas permanecían en el campo, sin que tuvieran oportunidad de resguardarse. La fuerza del impacto les provocó la muerte en el lugar.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que representa trabajar al aire libre durante la temporada de lluvias, especialmente en regiones donde las tormentas eléctricas pueden desarrollarse en cuestión de minutos.

La descarga ocurrió antes de que iniciara la lluvia

La información disponible señala que las dos personas se encontraban desempeñando sus actividades habituales cuando fueron sorprendidas por el fenómeno meteorológico.

Aunque la lluvia aún no caía con intensidad, el rayo impactó primero, una situación que suele ocurrir durante la formación de tormentas eléctricas. Este tipo de eventos puede presentarse incluso cuando apenas comienzan a observarse nubes oscuras o se escuchan los primeros truenos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad ni las edades de las víctimas. Los reportes únicamente confirman que ambas realizaban trabajos en el campo al momento del accidente.

Familiares recuperaron los cuerpos conforme a sus tradiciones

Tras enterarse de lo ocurrido, familiares de las víctimas acudieron hasta el sitio donde sucedió el accidente para recuperar los cuerpos.

Como es costumbre en la comunidad de Nashinich, el levantamiento fue realizado por los propios familiares para posteriormente darles sepultura de acuerdo con sus usos y costumbres, una práctica arraigada en esa región de los Altos de Chiapas.

El hecho provocó consternación entre los habitantes de la comunidad, donde la noticia se difundió rápidamente y dejó un profundo impacto entre vecinos y familiares.

¿Cómo protegerte antes y durante una tormenta eléctrica?

Las tormentas eléctricas pueden desarrollarse en pocos minutos, por lo que tomar precauciones con anticipación puede marcar la diferencia.

Antes de la tormenta:



Mantente informado sobre los pronósticos y alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Si observas nubes muy oscuras o de gran desarrollo vertical, considera que una tormenta podría estar formándose.

Al escuchar truenos, aunque se escuchen lejanos, busca refugio de inmediato dentro de una vivienda o un edificio.

Si tienes animales de compañía o de campo, llévalos a un lugar seguro antes de que empeoren las condiciones.

Durante la tormenta:

