Massoud, líder opositor afgano, busca iniciar pláticas con el Talibán

Ahmad Massoud, el líder del grupo de oposición afgano que resiste a las fuerzas del Talibán, agradeció las propuestas de los eruditos religiosos para un acuerdo negociado para poner fin a los combates.

Massoud, jefe del Frente de Resistencia Nacional de Afganistán (NRFA), hizo el anuncio en la página de Facebook del grupo. Él dirige una fuerza formada por restos del ejército afgano y unidades de fuerzas especiales, así como milicianos locales.

Anteriormente, las fuerzas del Talibán dijeron que se habían abierto camino hasta la capital provincial de Panjshir, donde reside la oposición, después de asegurar los distritos circundantes. De acuerdo al portavoz talibán, Bilal Karimi, el domingo temprano sus fuerzas se habían abierto camino hasta Bazarak, la capital provincial y habían capturado grandes cantidades de armas y municiones.

Anteriormente, los medios de comunicación afganos informaron que los eruditos religiosos habían pedido al Talibán que aceptara iniciar negociaciones negociado para poner fin a los combates en Panjshir.

Se llevaron a cabo varios intentos de conversaciones, pero finalmente fracasaron, y cada lado culpó al otro por su fracaso.

Los talibanes islamistas tomaron el control del resto de Afganistán hace tres semanas y tomaron el poder en Kabul el 15 de agosto después de que el gobierno respaldado por Occidente colapsara y el presidente Ashraf Ghani huyera del país. El valle de Panjshir, al norte de Kabul, es la región que alberga a la única resistencia que queda en Afganistán tras la toma del poder por parte del Talibán.

Bajo el difunto padre de Massoud, Ahmad Shah Massoud, la región resistió durante mucho tiempo el control tanto del ejército soviético invasor como del gobierno talibán que gobernó Afganistán de 1996 a 2001.

Leader of Afghan holdout region says he is ready to talk with Taliban https://t.co/roZhYqpBpo pic.twitter.com/RrqVCzTgeF — Reuters (@Reuters) September 5, 2021

Comunicado de Massoud al Talibán

"El Frente de Resistencia Nacional acepta resolver los problemas actuales y detener la guerra y continuar el proceso de negociaciones, y espera que el Talibán de pasos prácticos a esta demanda de los honorables académicos. El Frente de Resistencia Nacional está listo para detener la guerra de inmediato para lograr una paz estable, si el grupo Talibán pone fin a sus ataques y movimientos militares en Panjshir y Andarab, y espera que termine la guerra junto con académicos y reformadores en una gran reunión incluisiva. Mantengamos las conversaciones. El Frente Nacional de Resistencia completamente apoya el llamamiento de los honorables académicos para eliminar la compensación a Panjshir y espera que el Talibán tome en serio esta demanda islámica y humanitaria".

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