Talibanes reprimen protesta de mujeres afganas con disparos y gases

Cientos de mujeres afganas fueron reprimidas durante una tercera protesta en esta última semana que se llevó a cabo en las calles de Kabul, en Afganistán, para exigir al nuevo regimen de los talibanes igualdad en los derechos que han ganado durante los últimos 20 años.

Una agencia internacional reportó que las mujeres fueron dispersadas por insurgentes talibanes que dispararon sus armas de fuego al aire y lanzaron gases lacrimógenos para poner fin a la protesta de las afganas.

Esta es la tercera protesta en una semana que realizan las mujeres que no pudieron escapar de Afganistán tras la llegada de los talibanes a Kabul a mediados de agosto debido a la retirada del ejército estadounidense.

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Los talibanes declararon al principio de su llegada que las mujeres tendrían derechos como se mantenían desde hace 20 años e invitó a las afganas a participar en el nuevo gobierno.

Los talibanes y su historia de terror hacia las mujeres

Las manifestaciones de las afganas se deben a que no creen en las promesas de los talibanes, ya que manifestaron que estas nueva normas y derechos para las mujeres deberán ser bien vistas dentro del Corán.

El régimen de los talibanes durante los años 90 mostró ser misógino porque en poco tiempo prohibió a las mujeres acceder a la educación a partir de los 10 años.

Asimsimo, las mujeres debían vestir la burka, prenda que no permite que sea visible el cuerpo de la mujer, y tenían que ser acompañada siempre por un hombre de su familia.

Una vez que los talibanes fueron derrotados por las tropas estadounidenses cuando incursionaron al país en octubre de 2001, cientos de mujeres pudieron volver a tener derechos que le habían sido negados.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump puso fin a la invasión después de casi 20 años, tras llegar a un acuerdo con los talibanes, por lo que las tropas estadounidenses salieron a finales de agosto para dar fin a la guerra más larga de la historia de Estados Unidos.