Madrugada de violencia y caos: Matan a balazos a dos hermanos en el centro de la CDMX

En las primeras horas de este domingo 13 de septiembre 20226, mientras usted dormía, se registró la muerte de dos hermanos durante un ataque a balazos en calles del centro de la Ciudad de México (CDMX) a unos pasos de la arena "Coliseo", sobre la calle República de Chile.

Los primeros informes indican que el cuerpo de los dos hombres quedaron cerca de un automóvil de color blanco, al que intentaron subir al momento de ser agredidos.

Aún con la intensa movilización policiaca, los responsables lograron darse a la fuga. Se desconoce la razón por la que ocurrió el ataque, así como la identidad de los responsables.

Pavimento mojado deja choques y encharcamientos en Iztapalapa y Cuemanco

En otro punto de la Ciudad de México (CDMX) se registraron dos accidentes provocados por el pavimento mojado por las fuertes lluvias, dejando un auto estacando en el camellón, mientras que el segundo fue el choque entre dos unidades.

El primer accidente ocurrió en los carriles centrales a la altura de la Planta de Bombeo de Cuemanco, cuando un hombre perdió el control de su auto y quedó atascado en el camellón.

Por otro lado, se reportó el choque de dos vehículos a la altura del triangulo de las Agujas en Iztapalapa, movilizando patrullas y ambulancias para atender a dos personas que resultaron afectadas.

El periférico registró diversos encharcamientos debido a la precipitación de la noche del sábado.

Volcadura de taxi en Vértiz y Balmis deja heridos en la colonia Doctores

Otro accidente fue atendido en calles de la colonia de los Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX); la volcadura de un taxi placa a-7345-j, dejó a dos personas heridas debido a la falta de precaución del conductor al tratar de dar vuelta en Vértiz y Balmis. bomberos incorporaron el vehículo y lavaron el pavimento.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.