Matan a músico en un puesto de tacos de Guanajuato: ¿quién era Jonathan Prieto?

Jonathan Prieto, quien formó parte del grupo musical Dezzendente, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves 5 de noviembre en un puesto de tacos de Salamanca, Guanajuato.

El ataque armado ocurrió en la colonia Guadalupe, donde hombres armados llegaron al establecimiento y dispararon contra el músico, quien perdió la vida en el lugar.

Así ocurrió el ataque armado contra Jonathan Prieto en Salamanca

La agresión se registró alrededor de las 10:10 horas, sobre la calle Cazadora, cerca del cruce con la avenida Faja de Oro.

Familiares que se encontraban en el negocio solicitaron ayuda al número de emergencias 911, pero cuando los paramédicos llegaron para atenderlo confirmaron que Jonathan ya no presentaba signos vitales.

Los primeros reportes sobre el homicidio indican que el músico se encontraba en un puesto semifijo de tacos cuando varios sujetos armados arribaron al establecimiento y abrieron fuego en su contra.

Durante la agresión se escucharon al menos cuatro detonaciones, después de las cuales los responsables abandonaron el lugar.

La situación provocó la movilización de los servicios de emergencia tras la llamada de auxilio realizada por familiares de la víctima, quienes también trabajaban en el establecimiento.

A su llegada, los paramédicos revisaron al hombre y determinaron que había muerto a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Grupo Dezzendente despide a Jonathan Prieto tras su asesinato

La muerte de Jonathan también fue confirmada por integrantes de Dezzendente, agrupación musical de la que formó parte.

Sus compañeros compartieron un mensaje de despedida en redes sociales, donde expresaron sus condolencias a los familiares y personas cercanas al músico.

En su publicación, los integrantes recordaron la convivencia y las experiencias laborales que compartieron con él, además de

reconocer el vínculo de amistad que construyeron durante su

paso por el grupo.

La agrupación manifestó su tristeza por la pérdida y envió un abrazo a los seres queridos de Jonathan Prieto ante su fallecimiento.