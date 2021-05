Batean a Ben Affleck en app de ligues... ¡y reclama!

Ben Affleck, actor recordado por su participación en ‘Argo’, fue rechazado en una aplicación de citas... ¡y reclamó!

El actor que dio vida a Batman en el universo extendido de DC se volvió viral después de que una mujer llamada Nivine Jay compartiera su experiencia en Raya, una aplicación similar a Tinder pero que tiene fama de ser usada por celebridades y famosos.

Nivine navegaba por la app cuando le apareció una solicitud que supuestamente era de Ben Affleck, pero la tiktoker y modelo creyó que se trataba de un perfil falso, así que simplemente lo dejó pasar.

La influencer no contaba con que lo mejor estaba por venir, pues poco después recibió un mensaje grabado por el mismísimo ‘Batman’. Nivine compartió en TikTok su historia junto al mensaje que le dedicó Affleck a través de Instagram.

“Nivine, ¿por qué no hicimos match? ¡Soy yo!”, dice el también director. La influencer agregó un mensaje de arrepentimiento junto al clip.

“Me quedé pensando en la vez en que me encontré a Ben Affleck en Raya y pensé que era falso, así que lo ignoré y después me mandó in video en Instagram”, escribió la tiktoker.

Medios especializados afirman que desde que se separó de Jennifer Garner, en 2018, el histrión ha sido un usuario constante de Raya, donde presuntamente habría conocido a la modelo de Playboy Shauna Sexton. Después de terminar con la modelo, empezó a salir con la actriz Ana de Armas y más recientemente se le ha relacionado con Jennifer Lopez, quien recientemente anunció su separación definitiva de Alex Rodriguez.

Te puede interesar: WhatsApp: Así puedes crear un chat personal contigo

¿Qué es Raya?

Raya es una aplicación para ligar, similar a Tinder, pero sumamente exclusiva. Quienes deseen registrarse en esta aplicación, deben pasar por un riguroso proceso de selección antes de unirse.

De acuerdo con datos de The New York Times, sólo el 8 por ciento de los solicitantes son aceptados. Se sabe que estrellas como John Mayer, Drew Barrymore, Amy Schumer, Cara Delevigne, Trevor Noah y Kelly Osbourne son algunos de sus usuarios.

Te puede interesar: VIDEO: Jazmín y Juan Carlos, los enfermeros que no volvieron a casa