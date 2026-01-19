“Son dictaduras criminales": Alcalde de Miguel Hidalgo pide reubicar sedes diplomáticas de regímenes autoritarios

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, lanzó una petición formal y controversial a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): exigió la reubicación inmediata de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua, solicitando que sean retiradas de la demarcación territorial que él gobierna.

El edil panista justificó su solicitud bajo un argumento de principios democráticos, asegurando que su administración no puede validar la presencia de sedes diplomáticas que representan a dictaduras acusadas internacionalmente de atentar contra los derechos humanos, perseguir opositores y sumir en la pobreza a sus poblaciones.

Pediremos a la @SRE_mx la reubicación de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua mientras no haya gobiernos elegidos por su gente.



En Miguel Hidalgo creemos en las libertades y por eso, no normalizamos las dictaduras.https://t.co/r75cd8CUCm — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) January 19, 2026

Tabe afirma que son gobiernos criminales y opresores

Tabe fue enfático al señalar que la alcaldía Miguel Hidalgo, sede de gran parte del cuerpo diplomático en la Ciudad de México , debe ser un espacio de libertad. En un mensaje directo contra los regímenes de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, el alcalde subrayó que no existe neutralidad posible ante la injusticia.

“No podemos recibir con los brazos abiertos a quienes representan gobiernos criminales, dictaduras que han abusado del poder. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de millones de personas”, declaró el funcionario.El alcalde argumentó que la hospitalidad de la demarcación no debe extenderse a representantes de regímenes que han encarcelado a inocentes y silenciado a la disidencia.

Un choque con la política federal

Esta solicitud marca un claro distanciamiento y confrontación con la política exterior del Gobierno Federal , que ha mantenido lazos estrechos con estos tres países. Mientras la federación los recibe en actos oficiales, la alcaldía Miguel Hidalgo los declara non gratas en su territorio.

Tabe aclaró que su rechazo no es hacia los pueblos hermanos de estas naciones, sino estrictamente hacia sus cúpulas de poder. Por ello, estableció condiciones claras para que estas representaciones puedan ser aceptadas nuevamente en la zona:



La instauración de gobiernos legítimos, electos democráticamente por su gente. El respeto irrestricto a la libertad. La liberación inmediata de todos los presos políticos.

"Hasta que esos países tengan gobiernos legítimos... entonces esos gobiernos sí serán bienvenidos”, sentenció Tabe, dejando la pelota en la cancha de la Cancillería.