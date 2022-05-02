Mayorkas: inmigración detiene diario a 7.000 migrantes en la frontera

La posible llegada de miles de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos este mes ejercerá “una extraordinaria presión” en el sistema de inmigración, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien insistió de nuevo en que “la frontera no está abierta” y no deben intentar entrar en el país.

Las autoridades federales de inmigración detienen diariamente a unos 7.000 migrantes cuando tratan de cruzar la frontera desde México, pero las autoridades dicen que ese número pudiera alcanzar los 18.000 diarios después de que expire el Título 42, nominalmente el 23 de mayo.

Mayorkas dijo que su agencia se ha estado preparando desde hace meses para manejar el esperado influjo de migrantes, pero admitió las dificultades.

Numerosos legisladores demócratas y republicanos han expresado temores de que las autoridades fronterizas no puedan copar con el aumento de miles de migrantes en la frontera en las próximas semanas.

Mayorkas:

Necesitamos que los países al sur de nosotros administren sus fronteras. Actualmente, los migrantes que tratan de entrar a Estados Unidos son expulsados bajo el Título 42 o incluidos en trámites de inmigración y deben asistir a audiencias que decidirán si pueden permanecer en el país.

Saliendo a Washington DC, escala en Atlanta. Mañana reunión con Anthony Blinken Secretario de Estado y con Alejandro Mayorkas de DHS (Homeland Security) También reunión para haver realidad inversión en Centroamérica y el sur de México. Les voy contando los acuerdos alcanzados. pic.twitter.com/aBfW66wQO4 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 2, 2022

Mayorkas: "el 86% de los migrantes sí acude a sus audiencias de inmigración".

Desde hace muchos años, millones de migrantes liberados en Estados Unidos permanecen en el país por muchos años, a pesar del peligro que corren de ser arrestados y deportados.

Mayorkas explicó que el objetivo de la administración Biden es asegurar vías legales, ordenadas y seguras para que los individuos puedan acceder al sistema legal, e insistió en que su país está en contra de la inmigración ilegal.

