MC batea llamado de “Alito” Moreno y descarta alianza rumbo a 2027

Movimiento Ciudadano (MC) no contempla, por ahora, competir en alianza con otros partidos en las elecciones de 2027; así lo dejó claro Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada emecista en la Cámara de Diputados, al responder al llamado de alianzas que hizo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con el objetivo de enfrentar a Morena en los próximos comicios.

La legisladora sostuvo que la prioridad de MC no es preservar posiciones políticas, sino impulsar cambios que, desde su perspectiva, tengan impacto en la población.

“Nosotros no trabajamos para el cuidado de la posición de una persona o de dos, que es lo que hace Alejandro Moreno, el presidente del PRI, tratando de conservar su posición”, afirmó Ortega.

Ivonne Ortega descarta alianza de MC para 2027

La coordinadora parlamentaria reiteró que Movimiento Ciudadano tiene definida su intención de competir sin coaliciones partidistas.

“El Movimiento Ciudadano lo ha manifestado en diferentes momentos. Va a irse solo, no va en alianza con ninguno de los partidos”, señaló.

Ortega incluso retomó una expresión atribuida al senador emecista Clemente Castañeda para marcar distancia frente a la propuesta del PRI.

“Hace unos días, el senador Clemente Castañeda dijo que el PRI tiene capacidad de convocar para una borrachera y nosotros estamos listos para ir solos”, expresó.

Ante la pregunta sobre con quién buscará construir esa estrategia electoral, la diputada respondió de manera directa: “Con la sociedad. Esa será nuestra gran alianza”.

Movimiento Ciudadano (@MovCiudadanoMX) irá solo en 2027. @IvonneOP cerró la puerta al llamado de @alitomorenoc para formar una alianza opositora contra @PartidoMorenaMx



La líder de los diputados emecistas fue tajante: “MC no trabaja para cuidar la posición del líder del PRI”.… pic.twitter.com/awTSoui4qn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026

MC cuestiona propuesta sobre doble nacionalidad

En otro tema, la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro calificó de frívola la propuesta presidencial que plantea prohibir la doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno.

Ortega cuestionó que ese tipo de asuntos ocupen el debate político mientras permanecen pendientes temas que, dijo, tienen un impacto directo en la población.

La coordinadora parlamentaria planteó que primero deben discutirse asuntos como la seguridad y la salud, al considerar que son temas capaces de modificar de manera concreta las condiciones de vida de los mexicanos.

Con ello, la bancada emecista marcó una doble postura: distancia frente a una eventual alianza electoral con el PRI rumbo a 2027 y cuestionamientos a iniciativas que, desde su perspectiva, no colocan en el centro las principales necesidades de la población.