McDonald’s abandona Rusia después de 3 décadas operando en el país

Por medio de un comunicado, McDonald’s informó que sale de Rusia después de trabajar por más de 30 años dentro del mercado ruso; además ha iniciado un proceso para vender los restaurantes que tiene actualmente en el país.

La decisión de McDonald’s sobre vender sus activos en Rusia, incluido el emblemático local de la plaza Pushkin en el centro de Moscú, supone una importante retirada de una marca occidental emblemática.

“Los rusos dieron la bienvenida a McDonald's a su vida diaria, a sus familias y amistades. McDonald's se convirtió en una parte integral de Rusia, sirviendo a millones de rusos todos los días (...) McDonald's se convirtió en una parte integral de Rusia, sirviendo a millones de rusos todos los días en once zonas horarias y 850 comunidades. Desde Kaliningrado hasta San Petersburgo, desde Moscú hasta Nizhny Novgorod y hasta Vladivostok, los rusos abrazaron a McDonald's”, expresó la compañía a través de su comunicado.

|McDonald’s

McDonald’s ya había suspendido operaciones en Rusia

Durante el mes de marzo, McDonald’s anunció que cerraría de manera temporal sus 850 locales en Rusia, poniendo sus operaciones en “pausa” debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.

En su comunicado, que esta medida afectarías a sus más de 60 mil empleados; sin embargo aclararon que continuarían pagando los salarios, además de proveedores y otros socios en el negocio de la alimentación.



McDonald’s operó en Rusia por más de 30 años

Después de catorce años de discusiones que comenzaron en los Juegos Olímpicos de 1976 en Canadá, en enero del año 1990 se abrió el primer McDonald’s en la Plaza Pushkin en Rusia, lo cual marca la historia de la empresa como uno de los hitos que más lo ha enorgullecido.

Además, el director de McDonald’s Chris Kempczinski expresó sentirse orgulloso de sus más de 60 mil empleados en Rusia, por lo que la decisión de abandonar el país fue “extremadamente difícil”, pero que su compromiso con sus valores significaba que ya no podrían mantenerse en Rusia.