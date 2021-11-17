Médico alerta sobre pasar más de 10 minutos en el inodoro

Si eres de los que pasa más de 10 minutos sentado en el inodoro, mientras revisas tu celular o haces otras actividades, podrías poner en riesgo tu salud, alertó un médico mediante la popular plataforma de TikTok.

A través de la cuenta Dr. Karan Raj, el médico tiktoker expuso que pasar más de 10 minutos en el inodoro puede traer consecuencias indeseables para la salud que podrían derivar en una cirugía, la cual se puede evitar.

¿Cuáles son los riesgos de pasar más de 10 minutos en el baño?

A través de un video de solo 40 segundos, el médico tiktoker explicó que una de las consecuencias de pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es la aparición de hemorroides, enfermedad que podría requerir una cirugía.

El doctor Karan Raj detalló que mientras más tiempo pase una persona sentada en el inodoro, aumentan las probabilidades de que los vasos sanguíneos que rodean el ano se hinchen, lo que provoca que salgan las hemorroides.

“La gravedad no es tu amiga, cuanto más tiempo pases en el retrete más tiempo puede acumularse la sangre en estas venas, causando hemorroides”, reveló el tiktoker.

El médico agregó que además de evitar pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro, también es necesario mantener una buena alimentación alta en fibra, para disminuir la posibilidad de que las hemorroides aparezcan.

El doctor de TikTok recomendó consumir entre 20 y 30 gramos de fibra al día, cantidad suficiente para evitar que las venas del ano se inflame. Añadió que la corteza del pan es una fuente de fibra, por lo que invitó a las personas a consumirla y no cortar las orillas.

El médico Karan Raj es un cirujano que trabaja en el Hospital Frimley park, en Inglaterra; también es catedrático en el Imperial College de Londres y la Universidad de Sunderland.

El doctor se volvió viral en la plataforma TikTok por compartir explicaciones y curiosidades sobre el cuerpo humano y otros temas relacionados con la salud.

