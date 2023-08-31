Familiares y amigos de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile continúan exigiendo respuestas sobre la suerte de sus seres queridos 50 años después del golpe militar.

Lo que solía ser un centro de tortura en la antigua clínica de Santa Lucía es ahora un lugar de recuerdo donde los exdetenidos y el público en general pueden ver fotografías en blanco y negro de las víctimas de desapariciones en la pared, preguntándose sobre su paradero. La esperanza de encontrarlos con vida se ha desvanecido con los años.

La hija del dirigente sindical Plutarco Coussy desaparecido en 1973, Gisela Coussy, dice que el hombre que desapareció a su padre sabe lo que le pasó. Sin embargo, debido a un pacto de silencio entre exmilitares que trabajaron durante la dictadura, nunca dirá la verdad.

Según el gobierno chileno, 40 mil 175 personas fueron víctimas de desaparición forzada en la dictadura, entre detenidos, víctimas de torturas, presos políticos, víctimas de ejecuciones y víctimas de desapariciones.

Camila Andreani / Directora de educación en el antiguo sitio de memoria clínica de Santa Lucía:

A pesar de las duras condiciones en las que viví durante mi escondite cuando tenía un año, viví con mi mamá y con Michelle Peña.

Este miércoles el Presidente @GabrielBoric develó una placa en el sitio de memoria "Cuartel 1", ex centro de detención y tortura durante la dictadura ubicado en el subterráneo del Palacio de La Moneda.



A #50AñosDelGolpe, seguimos avanzando en memoria, verdad y justicia. pic.twitter.com/9AVdRspm7b — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) August 30, 2023

En Chile el presidente Boric lanza plan de búsqueda de víctimas de desaparición forzada

Mientras Chile se prepara para conmemorar los 50 años del golpe de 1973 contra el entonces presidente Salvador Allende, el país se hace cada vez más una pregunta sobre los miles de desaparecidos en los años de dictadura militar que siguieron: "¿Dónde están?"

El país sudamericano está intensificando la búsqueda, con un Plan Nacional de Búsqueda lanzado por el presidente progresista Gabriel Boric para consolidar la gran cantidad de expedientes e investigaciones, con la esperanza de descubrir nuevas pistas.

Durante la sangrienta dictadura de 17 años del general Augusto Pinochet, unas 40 mil 175 personas fueron ejecutadas, detenidas y desaparecidas o torturadas como presas políticas, según el Ministerio de Justicia, basándose en investigaciones realizadas por varias comisiones.

Hay 1, 469 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, de las cuales 1, 092 fueron detenidas y desaparecidas, mientras que 377 fueron ejecutadas y sus restos nunca fueron devueltos.