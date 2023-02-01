¿Qué países tienen dictaduras en el gobierno actualmente?

México presume ser un país con plena democracia en el gobierno, con elecciones administradas por un organismo independiente, como es el Instituto Nacional Electoral (INE) y con una calificación positiva para múltiples organismos internacionales encargados de evaluar el funcionamiento de la democracia alrededor del mundo, así como señalar a las naciones contrarias, con una dictadura o régimen autoritario.

Uno de ellos es el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés), el cual presentó en un informe que en la actualidad hay al menos 32 países con una dictadura al frente de la nación, las cuales recordamos a continuación, con el objetivo de conocer cuáles son los países con este tipo de poder.

¿Cuáles son los países con dictaduras?

De acuerdo con el último informe presentado por IDEA, a pesar del freno histórico en el pluralismo político, entre 2008 y 2018 hubo un aumento evidente en los países que implementaron una democracia como forma de gobierno; sin embargo, prevalecen todavía al menos 32 naciones con una dictadura al frente.

Comandados por Venezuela y Cuba en América, se suman otras naciones de peso como China, Corea del Norte, Egipto, Qatar e Irán, por lo que es un sistema que impera en múltiples naciones y con realidades distintas en cada una de ellas.



Arabia Saudita Azerbaiyán Baréin Bielorrusia Burundi Camboya Chad China Corea del Norte Cuba Egipto Emiatos Árabes Unidos Eritrea Guinea Ecuatorial Irán Kazajistán Laos Libia Qatar República del Congo Ruanda Siria Somalia Suazilandia Sudán del Sur Tailandia Tayikistán Turkmenistán Uzbekistán Venezuela Vietnam Yemen

Por otro lado, en el 2021 The Economist presentó una lista con la evaluación de la democracia en casi todos los países del mundo, en el cual México quedó catalogado bajo una "Democracia Imperfecta" y en el número 72 del listado, misma donde las mejores naciones en este rubro fueron Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda y Canadá.

El 1 de enero de 1959 iniciaba la dictadura de Fidel Castro...



Con el cuento de la esperanza bajo el brazo, comenzó a gobernar con puño de hierro... sumió a #Cuba en un abismo del que todavía hoy no puede salir.



Una nota de Daniel Sangeado (@heritage1972) pic.twitter.com/uGTDH60EJV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2023

¿Qué países tienen un régimen autoritario en el gobierno?

Este reporte también presentó un mapa con al menos 44 países que fueron catalogados bajo un "Régimen Autoritario" y no necesariamente dictadura de forma oficial, el cual estuvo dividido en tres fases según su gravedad. Entre ellos destacan países antes mencionados como China, Venezuela, Corea del Norte y Cuba, pero también por la aparición de otros países como Rusia y Nicaragua, cada uno en un nivel distinto de autoritarismo, además de una enorme presencia de países en África.

