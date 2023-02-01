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¿Qué países tienen dictaduras en el gobierno actualmente?

Actualmente hay muchos países en el mundo con un gobierno lejos de la democracia y libertad. A continuación recordamos esas naciones marcadas por la dictadura.

La Venezuela de Nicolás Maduro es uno de los países que viven con una dictadura en el gobierno
La Venezuela de Nicolás Maduro es uno de los países que viven con una dictadura en el gobierno|REUTERS

Escrito por: Azteca Noticias

México presume ser un país con plena democracia en el gobierno, con elecciones administradas por un organismo independiente, como es el Instituto Nacional Electoral (INE) y con una calificación positiva para múltiples organismos internacionales encargados de evaluar el funcionamiento de la democracia alrededor del mundo, así como señalar a las naciones contrarias, con una dictadura o régimen autoritario.

Uno de ellos es el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés), el cual presentó en un informe que en la actualidad hay al menos 32 países con una dictadura al frente de la nación, las cuales recordamos a continuación, con el objetivo de conocer cuáles son los países con este tipo de poder.

¿Cuáles son los países con dictaduras?

De acuerdo con el último informe presentado por IDEA, a pesar del freno histórico en el pluralismo político, entre 2008 y 2018 hubo un aumento evidente en los países que implementaron una democracia como forma de gobierno; sin embargo, prevalecen todavía al menos 32 naciones con una dictadura al frente.

Comandados por Venezuela y Cuba en América, se suman otras naciones de peso como China, Corea del Norte, Egipto, Qatar e Irán, por lo que es un sistema que impera en múltiples naciones y con realidades distintas en cada una de ellas.

  1. Arabia Saudita
  2. Azerbaiyán
  3. Baréin
  4. Bielorrusia
  5. Burundi
  6. Camboya
  7. Chad
  8. China
  9. Corea del Norte
  10. Cuba
  11. Egipto
  12. Emiatos Árabes Unidos
  13. Eritrea
  14. Guinea Ecuatorial
  15. Irán
  16. Kazajistán
  17. Laos
  18. Libia
  19. Qatar
  20. República del Congo
  21. Ruanda
  22. Siria
  23. Somalia
  24. Suazilandia
  25. Sudán del Sur
  26. Tailandia
  27. Tayikistán
  28. Turkmenistán
  29. Uzbekistán
  30. Venezuela
  31. Vietnam
  32. Yemen

Por otro lado, en el 2021 The Economist presentó una lista con la evaluación de la democracia en casi todos los países del mundo, en el cual México quedó catalogado bajo una "Democracia Imperfecta" y en el número 72 del listado, misma donde las mejores naciones en este rubro fueron Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda y Canadá.

¿Qué países tienen un régimen autoritario en el gobierno?

Este reporte también presentó un mapa con al menos 44 países que fueron catalogados bajo un "Régimen Autoritario" y no necesariamente dictadura de forma oficial, el cual estuvo dividido en tres fases según su gravedad. Entre ellos destacan países antes mencionados como China, Venezuela, Corea del Norte y Cuba, pero también por la aparición de otros países como Rusia y Nicaragua, cada uno en un nivel distinto de autoritarismo, además de una enorme presencia de países en África.

  1. Afganistán
  2. Argelia
  3. Arabia Saudita
  4. Angola
  5. Bielorrusia
  6. Burundi
  7. Camboya
  8. Camerún
  9. Chad
  10. China
  11. Congo
  12. Corea del Norte
  13. Cuba
  14. Egipto
  15. Gabón
  16. Guinea
  17. Guinea-Bisseau
  18. Guinea Ecuatorial
  19. Irak
  20. Irán
  21. Jordania
  22. Kazajistán
  23. Kuwait
  24. Laos
  25. Libia
  26. Mauritania
  27. Mali
  28. Mozambique
  29. Myanmar
  30. Nicaragua
  31. Níger
  32. Oman
  33. Tajikistán
  34. Togo
  35. Turkmenistán
  36. República Central de África
  37. Ruanda
  38. Rusia
  39. Siria
  40. Uzbekistán
  41. Yemen
  42. Venezuela
  43. Vietnam
  44. Zimbawe