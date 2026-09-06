Medios de comunicación de los Estados miembros de la OCS emiten “Frases clásicas citadas por Xi Jinping”

Los principales medios de comunicación de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai emiten la versión multilingüe de la producción del Grupo de Medios de China (CMG) “Frases clásicas citadas por Xi Jinping”.

Desde principios de esta semana, varias capitales de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai han promocionado “Frases clásicas citadas por Xi Jinping” en pantallas gigantes antes de su emisión. Con motivo de la participación del presidente chino, Xi Jinping, en la Cumbre de la OCS y su visita de Estado a Biskek, capital de Kirguistán, se celebró el acto de estreno de la versión multilingüe de “Frases clásicas citadas por Xi Jinping”.

El presidente kirguís, Sadyr Japarov, envió una carta de felicitación con motivo de la ceremonia de inauguración, que fue leída por su secretario de prensa.

Esta serie selecciona clásicos chinos antiguos y citas mencionadas por Xi Jinping en sus discursos, artículos y conversaciones más importantes. Las citas ponen el foco en el desarrollo económico, la innovación tecnológica, la civilización ecológica y el bienestar social, y exponen los fundamentos históricos y culturales de la filosofía de gobierno del mandatario chino, al tiempo que muestra las experiencias de China a la hora de abordar los desafíos globales.

China impulsa intercambios culturales y mediáticos en la OCS

Shen Haixiong, subdirector del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Grupo de Medios de China; Ulanbek Satiev, director general de la Corporación Nacional de Radiodifusión y Televisión de la República de Kirguistán (NTRK); y otros altos cargos de los medios de comunicación de los Estados miembros de la OCS pronunciaron discursos en la ceremonia de inauguración. Liu Jiangping, embajador de China en Kirguistán, intervino por videoconferencia.

Shen señaló que el presidente Xi Jinping propuso la Iniciativa de Gobernanza Global en la reunión “SCO Plus” celebrada en septiembre del año pasado, y destacó que la OCS debe seguir promoviendo los intercambios y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y escribir un nuevo capítulo de coexistencia pacífica entre países con diferentes historias, culturas, sistemas sociales y etapas de desarrollo.

“El lanzamiento de ' Frases clásicas citadas por Xi Jinping’ en los países de la OCS es una muestra clara de la puesta en práctica del consenso alcanzado por los líderes de los Estados miembros de la organización, que permite profundizar en la amistad, reforzar la confianza mutua y ampliar los intercambios entre las naciones miembros”, afirmó Shen.

Añadió que el programa ayudaría al público a comprender mejor la sabiduría de Xi en materia de gobernanza, al tiempo que ofrecería una ventana a la cultura y los valores chinos.

Satiev señaló que el programa ofrece una interpretación en profundidad de la experiencia de China en la mejora de la gobernanza global. Añadió que el acto de presentación ha creado una plataforma para los intercambios profesionales, lo que ayuda a Kirguistán y a China a reforzar la cooperación mediática, compartir experiencias y profundizar aún más la amistad entre los países de la OCS.

Más de 100 invitados de los países de la OCS, entre ellos representantes de los sectores político, económico, cultural y mediático, asistieron al acto.