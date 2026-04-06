Aerolíneas alertan por Mega Bloqueo de Carreteras este lunes 6 de abril; piden anticipar su salida

Las aerolíneas emitieron una alerta por el Mega Bloqueo de Carreteras previsto para el lunes 6 de abril, que podría afectar accesos a aeropuertos en distintas regiones del país, por lo que pidieron a los pasajeros anticipar su traslado ante posibles cierres y tráfico intenso.

La advertencia incluye zonas como Ciudad de México, así como corredores hacia aeropuertos en Querétaro, Puebla y el Bajío. Aunque los vuelos operan con normalidad, el riesgo está en llegar a tiempo a las terminales.

Ante este escenario, se anticipa tráfico intenso en zonas cercanas a las terminales aéreas, así como posibles retrasos en los traslados; por ello, se recomienda a los pasajeros considerar más tiempo para llegar.

¿Qué recomiendan las aerolíneas ante el Mega Bloqueo de Carreteras?

Ante este escenario, aerolíneas pidieron a los usuarios:



Salir con mayor anticipación

Considerar rutas alternas

Verificar el estado de vialidades antes de trasladarse

Prever tiempos adicionales de traslado

El llamado se centra en evitar contratiempos en el acceso a aeropuertos durante el lunes 6 de abril, cuando el Mega Bloqueo de Carreteras podría coincidir con horarios de alta movilidad.

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Entérate en tiempo real del estatus de tu vuelo dando clic aquí 📷 https://t.co/XYD0VXN859 pic.twitter.com/b1tyxSHgYy — Viva Te Escucha (@VivaTeEscucha) April 5, 2026

¿Por qué habrá Mega Bloqueo de Carreteras el lunes 6 de abril?

Este bloqueo está vinculado a un paro nacional convocado por transportistas y agricultores . Ambos sectores confirmaron movilizaciones simultáneas en múltiples estados.

La protesta surge por demandas relacionadas con seguridad en carreteras, costos operativos y condiciones del sector, por lo que el movimiento contempla concentraciones en casetas, autopistas y accesos urbanos estratégicos.

Las carreteras de México colapsarán el lunes



Consulta aquí qué estados participarán en el paro nacional de transportistas y agricultores el 6 de abril 2026.



Conoce aquí a qué hora inicia y todos los detalles. https://t.co/cOuSjombFt pic.twitter.com/txa7VclO0D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 5, 2026

¿A qué hora inicia el Mega Bloqueo de Carreteras el lunes 6 de abril?

El paro comenzará formalmente a las 07:00 horas del lunes 6 de abril, pero los primeros puntos de reunión podrían activarse desde las 5:00 o 6:00 de la mañana.

Esto significa que el impacto en vialidades podría presentarse desde temprano, especialmente en rutas que conectan con aeropuertos y zonas metropolitanas.

Estados y carreteras afectadas por el Mega Bloqueo de Carreteras

El Mega Bloqueo de Carreteras se prevé en al menos 20 estados; entre los puntos con posibles afectaciones están:



Estado de México

Puebla

Querétaro

Jalisco

Michoacán

San Luis Potosí

Tamaulipas

Chihuahua

Sinaloa

Entre las vialidades clave que podrían verse afectadas destacan:



Autopista México–Querétaro

México–Puebla

México–Pachuca

México–Cuernavaca

Carretera 45 Panamericana

Autopista de Occidente (15D)

Impacto del Mega Bloqueo de Carreteras este lunes 6 de abril

Aunque las operaciones aéreas no presentan cambios, el principal riesgo está en la movilidad terrestre; el Mega Bloqueo de Carreteras del lunes 6 de abril podría afectar trayectos clave y generar saturación vial en accesos principales.

Las autoridades y sectores involucrados mantienen el monitoreo de las movilizaciones para determinar el alcance real del paro y sus efectos en las principales rutas del país.