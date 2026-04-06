tva (1).png

Aerolíneas alertan por Mega Bloqueo de Carreteras este lunes 6 de abril; piden anticipar su salida

Mega Bloqueo de Carreteras este lunes 6 de abril podría afectar accesos a aeropuertos; aerolíneas piden anticipar salida por tráfico intenso en vialidades.

¿El aeropuerto de la CDMX es uno de los mejores del mundo_ Esto sabemos
Mega Bloqueo de Carreteras este lunes 6 de abril podría afectar accesos a aeropuertos; aerolíneas piden anticipar salida por tráfico intenso en vialidades.|Unplash.

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Las aerolíneas emitieron una alerta por el Mega Bloqueo de Carreteras previsto para el lunes 6 de abril, que podría afectar accesos a aeropuertos en distintas regiones del país, por lo que pidieron a los pasajeros anticipar su traslado ante posibles cierres y tráfico intenso.

La advertencia incluye zonas como Ciudad de México, así como corredores hacia aeropuertos en Querétaro, Puebla y el Bajío. Aunque los vuelos operan con normalidad, el riesgo está en llegar a tiempo a las terminales.

Ante este escenario, se anticipa tráfico intenso en zonas cercanas a las terminales aéreas, así como posibles retrasos en los traslados; por ello, se recomienda a los pasajeros considerar más tiempo para llegar.

¿Qué recomiendan las aerolíneas ante el Mega Bloqueo de Carreteras?

Ante este escenario, aerolíneas pidieron a los usuarios:

  • Salir con mayor anticipación
  • Considerar rutas alternas
  • Verificar el estado de vialidades antes de trasladarse
  • Prever tiempos adicionales de traslado

El llamado se centra en evitar contratiempos en el acceso a aeropuertos durante el lunes 6 de abril, cuando el Mega Bloqueo de Carreteras podría coincidir con horarios de alta movilidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡COLAPSO EN CARRETERAS DE MÉXICO! ESTADOS CONFIRMADOS PARA EL PARO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES ESTE 6 DE ABRIL 2026; A QUÉ HORA INICIA

¿Por qué habrá Mega Bloqueo de Carreteras el lunes 6 de abril?

Este bloqueo está vinculado a un paro nacional convocado por transportistas y agricultores. Ambos sectores confirmaron movilizaciones simultáneas en múltiples estados.

La protesta surge por demandas relacionadas con seguridad en carreteras, costos operativos y condiciones del sector, por lo que el movimiento contempla concentraciones en casetas, autopistas y accesos urbanos estratégicos.

¿A qué hora inicia el Mega Bloqueo de Carreteras el lunes 6 de abril?

El paro comenzará formalmente a las 07:00 horas del lunes 6 de abril, pero los primeros puntos de reunión podrían activarse desde las 5:00 o 6:00 de la mañana.

Esto significa que el impacto en vialidades podría presentarse desde temprano, especialmente en rutas que conectan con aeropuertos y zonas metropolitanas.

Estados y carreteras afectadas por el Mega Bloqueo de Carreteras

El Mega Bloqueo de Carreteras se prevé en al menos 20 estados; entre los puntos con posibles afectaciones están:

  • Estado de México
  • Puebla
  • Querétaro
  • Jalisco
  • Michoacán
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas
  • Chihuahua
  • Sinaloa

Entre las vialidades clave que podrían verse afectadas destacan:

  • Autopista México–Querétaro
  • México–Puebla
  • México–Pachuca
  • México–Cuernavaca
  • Carretera 45 Panamericana
  • Autopista de Occidente (15D)

Impacto del Mega Bloqueo de Carreteras este lunes 6 de abril

Aunque las operaciones aéreas no presentan cambios, el principal riesgo está en la movilidad terrestre; el Mega Bloqueo de Carreteras del lunes 6 de abril podría afectar trayectos clave y generar saturación vial en accesos principales.

Las autoridades y sectores involucrados mantienen el monitoreo de las movilizaciones para determinar el alcance real del paro y sus efectos en las principales rutas del país.

Tags relacionados
Marchas CDMX

Notas