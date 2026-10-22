Mega Procesión de Catrinas 2026 en CDMX: dónde ver la transmisión en vivo

La Mega Procesión de Catrinas 2026 renunciará a participantes caracterizados de catrinas y catrines en las calles de la Ciudad de México (CDMX). Si quieres asistir o seguir el evento desde casa, conoce cuándo se realizará, cuál será su ruta, dónde ver la transmisión en vivo y desde qué punto comenzará el recorrido.

¿Cuándo es la Mega Procesión de Catrinas 2026 en CDMX?

Este evento tan esperado por muchos saldrá del Ángel de la Independencia el domingo 25 de octubre a las 18:00 y avanzará por Reforma, Juárez y 5 de Mayo hasta el Zólcalo, con llegada prevista hacia las 20:30 horas.

¿Cuál es la ruta de la Mega Procesión de Catrinas 2026?

Ángel de la Independencia: Sale a las 18:00

Glorieta del Ahuehuete: Reforma, la antigua Palma

El Caballito: Reforma y Juárez

Avenida Juárez: Alameda y Bellas Artes

Eje Central: El cruce

5 de Mayo

Zócalo: Llegada 20:30

¡Nuestras tradiciones se viven en la Ciudad de México! 💃🕺✨ La @MEGACATRINAS llega para llenar de color Paseo de la Reforma. Acompaña a miles de catrines y catrinas en un recorrido lleno de música, color, cultura y recuerdos que nos conectan con nuestras raíces. 💀🎭 https://t.co/KG1jtOM1og — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 20, 2026

¿Dónde ver la Mega Procesión de Catrinas 2026 en vivo?

Azteca Noticias compartirá la cobertura de la Mega Procesión de Catrinas 2026 minuto a minuto, para que sigas los detalles del recorrido, el ambiente y los momentos más destacados de este evento tan especial para muchos.

¿Cuándo será el desfile de Día de Muertos este 2026 en CDMX?

El desfile de Día de Muertos 2026 está programado para el sábado 31 de octubre de 2026, a las 14:00 horas. El punto de partida será avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora.

Desde ese punto los participantes avanzarán rumbo al Centro Histórico por el recorrido previsto hasta conectar con la calle 5 de Mayo. El contingente continuará por esta vialidad hasta ingresar a la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino, donde concluirá la celebración.

Los cierres por el desfile podrían complicar los traslados por las zonas aledañas. Para quienes circulen en automóvil, las alternativas sugeridas son:



José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier.

Eje 1 Oriente.

Eje 1 Norte.

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Si no quieres perderte ningún detalle de la Mega Procesión de Catrinas 2026, sigue la cobertura de Azteca Noticias, que compartirá el minuto a minuto de los momentos más destacados del recorrido.