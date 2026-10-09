Menor atropella a estudiantes durante protesta en Nueva Jersey; brutal accidente deja varios heridos

Seis estudiantes de entre 14 y 16 años resultaron heridos luego de que una camioneta SUV los atropellara durante una protesta en Lindenwold, Nueva Jersey, Estados Unidos, la tarde del martes 6 de octubre de 2026; el vehículo era conducido por un menor de 16 años, quien enfrenta múltiples cargos por el accidente.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:12 horas, cerca de las avenidas Cooper y Emerson; uno de los menores quedó atrapado debajo de la camioneta y otro fue reportado en estado grave; los seis fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

¿Cómo ocurrió el accidente en Nueva Jersey?

Después del impacto, testigos se acercaron para ayudar a los estudiantes mientras llegaban los servicios de emergencia; el vehículo terminó con daños en el parabrisas y quedó detenido cerca del paso peatonal.

Dos guardias que patrullaban la zona, solicitaron ayuda tras escuchar el estruendo, fue ahí donde se encontró a una estudiante tendida en el suelo, con dificultades para moverse, por lo que intentaron evitar que se levantara mientras una amiga la acompañaba.

Un residente de Lindenwold, también se aproximó al lugar después de escuchar el choque y enterarse de que había estudiantes entre las víctimas.

Testigos señalan que el conductor habría intentado escapar

Entre los testimonios sobre lo ocurrido está la versión de que el conductor intentó volver a encender la camioneta para marcharse; no obstante, varias personas le impidieron avanzar.

La policía informó que dos personas relacionadas con el vehículo fueron detenidas mientras se investigan las circunstancias del atropellamiento; sin embargo, el informe de seguridad no precisa la identidad de ambas ni detalla la situación jurídica de cada una.

¿Qué se sabe de los estudiantes atropellados?

Las seis víctimas tenían entre 14 y 16 años; tras el accidente, fueron llevadas a un hospital; uno de los menores se encontraba en estado grave, de acuerdo con los primeros reportes.

El Distrito Escolar de Lindenwold señaló que no podía proporcionar detalles individuales sobre los estudiantes ni sobre su evolución médica, también anunció que ofrecerá asesoramiento psicológico a quienes necesiten apoyo después de lo ocurrido.