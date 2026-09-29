Daniel Rivera Guzmán

Reportero digital en Azteca Noticias.



"Soy un contador de historias". Durante más de diez años he recorrido distintos caminos de la comunicación: televisión, cine, periodismo digital y producción de contenidos.



He aprendido que las noticias duran un día, pero las historias que conectan con las personas pueden permanecer toda la vida.



Me apasionan los desafíos, la innovación y la búsqueda constante de nuevas formas de comunicar; creo en el poder de una buena historia para informar, emocionar y transformar perspectivas.



Soy un firme creyente de que el destino no es algo que simplemente sucede; pues estoy seguro de que aquello que la vida tiene preparado para nosotros se construye cada día con compromiso, disciplina, trabajo y fe.



Estoy convencido de que las oportunidades llegan cuando estamos preparados para recibirlas y cuando tenemos la determinación de trabajar por ellas incluso cuando nadie más puede ver el resultado.