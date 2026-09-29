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Amílcar Olán se esconde en Suiza: ¿Cómo lo encontró el reportero Irving Pineda?

Daniel Rivera Guzmán

Redactor

Reportero digital en Azteca Noticias.

"Soy un contador de historias". Durante más de diez años he recorrido distintos caminos de la comunicación: televisión, cine, periodismo digital y producción de contenidos.

He aprendido que las noticias duran un día, pero las historias que conectan con las personas pueden permanecer toda la vida.

Me apasionan los desafíos, la innovación y la búsqueda constante de nuevas formas de comunicar; creo en el poder de una buena historia para informar, emocionar y transformar perspectivas.

Soy un firme creyente de que el destino no es algo que simplemente sucede; pues estoy seguro de que aquello que la vida tiene preparado para nosotros se construye cada día con compromiso, disciplina, trabajo y fe.

Estoy convencido de que las oportunidades llegan cuando estamos preparados para recibirlas y cuando tenemos la determinación de trabajar por ellas incluso cuando nadie más puede ver el resultado.
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Daniel Rivera Guzmán