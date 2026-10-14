Aseguran arma de fuego a estudiante en Jalpan de Serra, Querétaro

Las autoridades de Querétaro atendieron una emergencia en una escuela del municipio de Jalpan de Serra, donde un menor entró con un arma de fuego.

Qué ocurrió en la escuela de Jalpan de Serra

El gobierno municipal informó que recibieron una llamada al número de emergencias 911 este miércoles 14 de octubre de 2026, donde les reportaron que un alumno portaba un arma de fuego en el interior del plantel.

Debido a ello, las autoridades activaron los protocolos de seguridad correspondientes por parte de la escuela. Elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato al lugar para resguardar el arma.

Intervención de las autoridades y aseguramiento del arma

Además, las autoridades refirieron que tanto el alumno como el padre de familia quedaron a disposición de las autoridades competentes. La Fiscalía de Querétaro se encargará de dar seguimiento al caso.

El gobierno de Jalpan de Serra aclaró que no existieron amenazas ni agresiones hacia el resto de los alumnos ni al personal de la escuela.

Al momento, ni las autoridades municipales ni estatales han detallado información sobre el plantel donde ocurrió ni la edad del menor involucrado.