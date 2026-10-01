Lo agarran con dos cuchillos luego de atacar a 4 personas en una secundaria de Querétaro

Un menor de edad atacó con dos cuchillos a cuatro personas en una secundaria de la colonia Paseos de San Miguel, en Querétaro. Policías municipales acudieron al plantel, detuvieron al adolescente y aseguraron los dos cuchillos.

¿Qué pasó en la secundaria Esperanza Cabrera de Querétaro?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) fueron enviados a la institución tras recibir el reporte sobre un menor que presentaba un comportamiento agresivo.

Al llegar, los oficiales hablaron con la persona que realizó el reporte y conocieron que el adolescente presuntamente había utilizado un objeto punzocortante para atacar a cuatro personas.

Las personas lesionadas recibieron atención médica, mientras los policías aseguraron dos cuchillos que quedaron bajo resguardo como parte de las investigaciones.

Elementos policiales de la #SSPMQ fueron canalizados a una institución educativa ubicada en la colonia Paseos de San Miguel, derivado de un reporte sobre un masculino, menor de edad, con comportamiento agresivo.

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¿Qué ocurrió con el menor detenido?

El adolescente fue detenido por los elementos municipales y trasladado a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), donde se determinará su situación jurídica.

Debido a que se trata de un menor de edad, las autoridades deberán seguir los procedimientos correspondientes para este tipo de casos.

Hasta el momento, la información oficial no establece el motivo de la agresión ni precisa el estado de salud de las cuatro personas lesionadas.

¿Qué hizo la USEBEQ tras la agresión?

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) activó los protocolos correspondientes tras conocer lo ocurrido dentro del plantel.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades, mientras se recaban los datos para esclarecer cómo ocurrió la agresión y qué llevó al menor a utilizar el arma blanca.

¿Qué sanción podría recibir el menor por la agresión?

Al tratarse de un adolescente, su caso no se resuelve bajo las mismas reglas que las de una persona adulta. La Fiscalía deberá determinar qué ocurrió, la edad exacta del menor y si existen elementos para atribuirle una conducta considerada delito.

En Querétaro, los adolescentes de 12 a menos de 18 años están sujetos al sistema especializado de justicia para adolescentes. Dependiendo de la edad, la gravedad de los hechos y lo que determine un juez, pueden aplicarse medidas que van desde orientación y supervisión hasta medidas de internamiento en los casos que la ley contempla.

La posible sanción dependerá de la investigación y de la resolución de la autoridad judicial; por ahora, el adolescente permanece a disposición de la Fiscalía mientras se define su situación jurídica.