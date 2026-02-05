No le importó que fueran sus hijos. Los usó para enriquecerse y ganar dinero fácil obligándolos a vender dulces en el Estado de México (Edomex), sin embargo, su historia fue descubierta y ahora Yanin Zayuri “N”, madre de las víctimas, se encuentra bajo investigación.

Este caso se encuentra en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) , la cual acreditó la posible participación de la mujer en el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados en agravio de dos menores de edad, quienes incluso eran agredidos.

Mamá en Edomex exigió a sus hijos vender dulces de martes a sábado

De acuerdo a las primeras indagatorias encabezadas por el Agente del Ministerio Público, a partir de enero de 2025, Yanin Zayuri “N”, al parecer mandaba a dos menores de edad a vender dulces en la vía pública en la colonia Sierra de Guadalupe en Tultitlán.

La investigación establece que las víctimas aparentemente eran obligadas a vender dulces de martes a sábado, con un horario fijo y una cuota mínima de venta, pero en caso de regresar antes de la hora o con menos dinero del solicitado, las víctimas eran agredidas física y verbalmente.

Encarcelan a mamá que obligaba a sus hijos a vender dulce en Edomex

Derivado de una denuncia por el Sistema DIF municipal, la fiscalía inició la investigación para solicitar a un juez una orden de aprehensión en contra de la mamá. Yanin Zayuri “N” fue detenida e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Con los datos aportados por el Ministerio Público, fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados, con las agravantes de ser en agravio de personas menores de edad y con quienes mantiene relación de parentesco por consanguinidad.

A la mujer se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

