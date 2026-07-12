Oligaron a que sus hijos pagaran el hotel vendiendo dulces en Ecatepec

Tres menores de edad fueron rescatados por la policía del municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex), tras saber que eran obligados a vender dulces.

Las autoridades de seguridad informaron que las víctimas eran tres pequeños de 11, 9 y 3 años de edad, cuyos padres presuntamente los obligaron a hacer esta actividad.

Dinero de venta de dulces era para pagar un hotel

Los policías supieron de la situación al recibir denuncias ciudadanas que alertaban que los tres menores al parecer, eran víctimas de violencia familiar.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, el dinero de la venta de los dulces era para pagar el hospedaje en un hotel ubicado sobre la Vía Morelos, en Xalostoc, donde vivían con sus padres.

Niños víctimas de violencia familiar fueron llevados al DIF

Los policías municipales, en coordinación con la Fuerza de Tarea Marina y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal, implementamos un operativo que permitió localizar y resguardar a una adolescente y dos niños.

Los tres menores fueron puestos bajo el resguardo del DIF de Ecatepec, donde reciben atención especializada.

¿Qué pasó con los padres de los menores obligados a conseguir dinero?

En tanto, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Edomex realizará las investigaciones correspondientes esclarecer los hechos.

Los padres de familia de los tres niños no fueron detenidos y por el momento no se ha informado si se procederá contra ellos por el delito de violencia familiar.

¿Cuál es la pena por violencia familiar en Edomex?

Este delito, de acuerdo con el Artículo 218 del Código Penal del Estado de éxico, se castiga con una pena que puede de tres a siete años de prisión y de 200 a 600 días multa y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo.

En caso de que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas o advertencias de causar algún daño, en contra de la víctima, denunciante o terceros, la pena se incrementará hasta en una mitad.

Este delito se perseguirá por querella, salvo cuando los ofendidos sean menores de edad, incapaces, mujeres o adultos mayores; en cuyo caso, se perseguirá de oficio.