Twitter prueba responder tuits con (DM) mensajes directos

Los mensajes directos (DM) son unas de las funciones que Twitter tiene para que sus usuarios se comuniquen a través de esta red social de manera privada. A estos mensajes privados se puede acceder desde el perfil de la persona con la que se quiere interactuar.

Twitter, la red social y "sitio de microblogging" trabaja en un nuevo botón que facilitará la función de DM´´ s, por lo que tan solo será necesrio "dar un click" para poder contestar un tuit o publicación mediante un mensaje privado al autor del mismo.

Esta función de DM (mensajes directos) parecería perfecta para aquellas personas que suelen rebasar los límites de la educación y muy razonable para los que reciban este tipo de comunicaciones.

Cabe señalar que los mensajes directos (DM) son una forma de una comunicación directa que se colocan en la bandeja de entrada de un perfil determinado y que a diferencia del resto de los contenidos en Twitter, la información en ellos es privada por lo que queda fuera del alcance del resto de las personas.

For when you want to reply directly to a Tweet's author, we're making it easier to DM them from your timeline to start a conversation.



Now testing a DM icon on Tweets with some of you on iOS. — Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022

Twitter prueba los (DM) mensajes directos desde tuits

¿Se podrá responder tuits con mensajes directos (DM) en Twitter?. A través de la cuenta oficial de la red social (Twitter), se anunció que esos DM van a universalizarse más allá de la página principal del perfil del usuario en cuestión, además de que será posible enviarlos desde los mismos tuits que publique un usuario determinado.

Twitter señaló que "Cuando quieras responder directamente al autor de un tuit, estamos facilitando el envío de mensajes directos desde tu línea de tiempo para iniciar una conversación".

Para lograr lo anterior, Twitter agregó que actualmente se encuentran probando "un icono de DM en mensajes con algunos usuarios en iOS".

We got your feedback about our test that makes it simpler to reply directly to a Tweet author via DM.



As we test this with a small group, safety is always a priority. You can limit who can DM you. That setting, plus quality filters, applies to all DMs. More on these features: https://t.co/TcSwqcGeSq — Twitter Support (@TwitterSupport) February 7, 2022

Tuit molestos se podrán reponder de forma privada

Aunque esta nueva función podría facilitar la interacción, podría resultar en un "arma de doble filo" ya que esta se puede traducir en un considerable incremento del "Bullying" en Twitter, aunque se manera privada.

Cuando un usurario efectúe una publicación (tuit) que no le guste a mucha gente, con está opción del (DM) mensajes directos para responder desde el mismo tiut, se podría presentar una "desbandada" de mensajes molestos para el uriario responsable de la publicación en Intenet.