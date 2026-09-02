Los venden como “limones blancos”: Así opera el mercado negro de huevos de tortuga en playas de Guerrero

En las playas de Guerrero, cientos de tortugas marinas llegan cada año para desovar, pero muchas no logran regresar al mar. Cada año se pierden más de 200 mil huevos de tortuga específicamente en la Playa Barra de Coyuca, donde el mercado negro es un secreto a voces.

Aunque está prohibida su venta, conseguir estos productos puede ser una práctica de lo más común, incluso en algunos restaurantes se piden bajo el el nombre de “limones blancos”. Incluso, también se utiliza su aceite en la elaboración de algunos productos cosméticos.

Pese a todo en contra, las tortugas desafían a sus depredadores humanos y siguen saliendo a esta playa para poner sus huevos, pero su destino pende de un hilo.