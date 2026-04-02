¡Indignante! Captan saqueo de huevos de tortuga en el santuario de Playa Escobilla, Oaxaca

Videos difundidos han desatado la indignación en redes sociales, al captar a todo color el saqueo ilegal de huevos de tortuga golfina en Playa Escobilla, Santa María Tonameca, Oaxaca, una de las zonas de anidación más importantes para México.

El sitio forma parte del Santuario de la Tortuga Marina, un espacio de protección federal donde la extracción, manipulación o daño a los nidos constituye un delito grave. Pero esto, no ha impedido que los ladrones roben de los nidos para después venderlos en el mercado negro.

#Oaxaca Captan saqueo de nidos de tortuga en santuario de Oaxaca; piden intervención federal



El saqueo de nidos de tortuga marina en la playa #Escobilla, uno de los principales santuarios de anidación en el país, fue exhibido en un video difundido en redes sociales, lo que… pic.twitter.com/jjBBx17Ehs — RIOaxaca (@rioaxaca) April 1, 2026

Video muestra a sujetos saqueando nidos de tortuga en Oaxaca

En las imágenes se observa cómo dos individuos manipulan a las tortugas durante su proceso de anidación, incluso uno de ellos llega a arrojar a una de las hembras durante el desove.

Esto generó amplia indignación, pues estas acciones no solo ponen en riesgo la supervivencia de la tortuga golfina, una especie de por sí amenazada. También, constituye un delito federal que se castiga con penas de 1 a 9 años de prisión, según la Ley General de Vida Silvestre.

Profepa abre investigación tras denuncia de saqueo en Oaxaca

Luego de que el video se viralizara, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que ya abrió una investigación y que personal de la dependencia acudió a la zona para darle seguimiento al caso.

La institución recordó que el robo de huevos representa un atentado directo contra la conservación de la especie y reiteró que cualquier persona involucrada en este delito puede enfrentar multas severas, que incluye pasar años en prisión.

No obstante, pobladores denuncian que el saqueo en esta zona es recurrente, más en temporada de anidación, por lo que exigen medidas más contundentes, así como vigilancia continua.

No es el primer caso que se registra en el Santuario Playa Escobilla, tan solo en 2025 se recuperaron más de 5 mil huevos saqueados, aunque ya ninguno era viable para eclosionar, poniendo en riesgo la reproducción de la especie.

Respecto a este asunto, informamos que ya estuvimos en el lugar y tenemos una investigación en curso. https://t.co/X6LoVUTHkq — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) April 1, 2026

Marina rescata más de 2 mil huevos de tortuga golfina en Oaxaca

Por otro lado, la Secretaría de Marina informó sobre el rescate y recuperación de aproximadamente 2 mil huevos de tortuga golfina, resultado de operativos conjuntos con Profepa para proteger los nidos durante la temporada de anidación.

Las autoridades señalaron que continuarán reforzando la vigilancia en Playa Escobilla y otras zonas, aunque admiten que el saqueo continúa debido a la alta demanda en el mercado negro.

