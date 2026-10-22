Registro de cabilderos en el Senado de la República; Mónica Garza denuncia falta de actualización (VIDEO)

El Senado de la República impulsa un nuevo Padrón de Cabilderos, un registro 100% digital que busca identificar a las personas y organizaciones que promueven intereses ante senadores y comisiones. La propuesta, encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, llega después de que el padrón dejó de actualizarse desde 2023.

La importancia del cabildeo en la aprobación de leyes en México

Los cabilderos son quienes buscan influir en la legislación en representación de empresas, organismos o sectores sociales. Su participación permite que los legisladores conozcan el impacto técnico, económico y social de las leyes antes de aprobarlas.

No obstante, en Hechos AM, Mónica Garza recordó que la senadora morenista Lilia Margarita Valdez, cercana a Adán Augusto López, manifestó que no es correcto que estén los cabilderos en el Senado, a pesar de que es una actividad regulada.

“Se pasa por alto la ley porque esto está legislado. O sea, esto está en la ley y además hay un operativo. ¿Por qué en la Cámara de Diputados funciona un poco más transparente? Y en la Cámara de Senadores desde que la presidencia la tiene gente de Morena. ¿Por qué hay esta opacidad?”, expresó Mónica Garza.

¿Por qué dejó de actualizarse el registro de cabilderos desde 2023?

El padrón anterior de cabilderos dejó de actualizarse en 2023, lo que impidió conocer con claridad quién se reunía con los senadores, qué temas trataba y qué intereses representaba.