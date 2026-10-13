“Defiendo a mis amigos": Adán Augusto mete las manos al fuego por Andy López Beltrán por relación con Amílcar Olán

En medio de la tormenta política y las investigaciones que salpican al entorno cercano de la familia presidencial, el senador y coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, salió en defensa de Andy López Beltrán. El legislador sostuvo que el hijo del expresidente es una "persona honesta, íntegra" y afirmó que está siendo víctima de una "campaña mediática brutal" sin precedentes en el país, luego de los crecientes señalamientos por presuntos actos de corrupción y triangulación de contratos públicos hacia su red de amigos y operadores, encabezada por el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio.

Durante un encuentro con medios de comunicación en el Senado, Adán Augusto apeló al afecto personal y a la cercanía histórica que guarda con la familia del expresidente para justificar su respaldo incondicional. El exsecretario de Gobernación recordó los años de convivencia desde la infancia en su natal Tabasco, desestimando que las revelaciones sobre millonarios contratos en el INSABI, el Seguro Social o los permisos exprés para casinos en la Segob manchen la trayectoria del hoy aspirante a un cargo.

"Imagínate, yo conocí a Andrés desde niño. Llegaban ahí a la casa de la familia en Tabasco, llegaban los tres muchachos, pasaban a ver a mi mamá en las tardes y ahí se quedaban platicando, tomando chocolate, jugando. Defiendo a mis amigos... pero yo a mis amigos los quiero, los respeto, los estimo, los procuro y como buenos amigos nos tendemos la mano. Yo creo que es una persona honesta, íntegra y que ha sido objeto de una campaña mediática brutal, como nunca se había visto en el país", aseveró López Hernández.

Finalmente, Adán Augusto López reiteró su apoyo a Andrés Manuel López Beltrán y dijo que es una persona honesta que sufre una “campaña mediática brutal”. pic.twitter.com/UYNi9SLaNs — Angel Gallegos (@gallegoso) October 13, 2026

Adán Augusto rechaza decir si conoce o no a Amílcar Olán

Al ser cuestionado sobre si conocía o no a Amílcar Olán, el morenista evitó nombrar o desmarcarse del contratista tabasqueño, respondiendo de manera evasiva ante cada cuestionamiento directo sobre su relación con Olán Aparicio. "No tengo interés en dar declaraciones, ni emito opiniones ni las comento", señaló.