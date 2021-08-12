Video: Messi realiza su primer entrenamiento con el PSG

Este jueves, Lionel Messi realizó su primer entrenamiento con el Paris Saint Germain (PSG), equipo con el que firmó por dos temporadas con opción a una tercera.

De acuerdo con medios locales, el astro argentino llegó dos horas antes al Camp des Loges. La cita con el resto de los jugadores era a las 11:00 de la mañana, pero Messi se presentó en el estadio desde las 9:00 para familiarizarse con las instalaciones de la que será su nueva casa deportiva.

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Su esposa Antonella Roccuzzo y sus tres hijos, que han estado presentes durante el cambio de equipo, también lo acompañaron al primer entrenamiento con la escuadra parisina.

First steps and first training at the Ooredoo Center! ✔#PSGxMESSI pic.twitter.com/iVDnjPstdV — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 12, 2021

Mientras tanto, en los alrededores del Camp des Loges se juntaron varios aficionados que tenían la esperanza de ver a la estrella del futbol.

Aunque el entrenamiento se realizó a puerta cerrada, el PSG compartió algunos videos y fotos del momento a través de sus redes sociales; incluso, en algunas stories de Instagram se pudo apreciar al argentino haciendo carreras de velocidad y jugando con sus nuevos compañeros.

Messi que inicia una nueva fase en su carrera como futbolista, comentó durante su presentación, el pasado miércoles, que aún no tiene fecha para su debut oficial con el equipo francés.

“No te puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando o como me vaya sintiendo, y el cuerpo técnico decida que es el momento, estaremos con muchas ganas”, explicó.

Sergio Ramos y Messi se encuentran en el entrenamiento

Sergio Ramos se encontró con Messi durante el primer entrenamiento del ex capitán del Barcelona y lo recibió con un caluroso abrazo.

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Los futbolistas coincidieron en en el gimnasio mientras Messi hacía un calentamiento en la bicicleta fija y se quedaron a charlar. La foto del momento se compartió en redes sociales y se viralizó rápidamente.