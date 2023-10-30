¡Uno más! Lionel Messi recibe su octavo Balón de Oro

Lionel Messi recibió su octava distinción como jugador del año en la ceremonia del Balón de Oro, la cual se llevó a cabo este lunes 30 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París.

Soccer Football - 2023 Ballon d’Or - Chatelet Theatre, Paris, France - October 30, 2023 Inter Miami’s Lionel Messi poses before the awards REUTERS/Stephanie Lecocq|STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

En esta celebración, la super estrella del Inter Miami recibió una vez más uno de los premios más codiciados del futbol, el cual reconoce a los mejores jugadores de este deporte cada año.

¿Con quién competía Messi por el Balón de Oro?

Si bien el astro argentino fue premiado este año gracias a la gran labor que realizó con su selección en la Copa del Mundo de Qatar 2022, hubo otros contendientes que demostraron sus grandes dotes futbolísticos en el último año.

Uno de los principales rivales que tuvo Messi para llevarse esta condecoración fue el jugador noruego Erling Haaland, quien es una de las figuras principales para el éxito del Manchester City este 2023.

Si bien el jugador de 23 años no tuvo la oportunidad de participar en el máximo evento de fútbol a nivel mundial el año pasado debido a que su selección no logró clasificar, su desempeño fue vital a nivel de clubes con el Manchester; tanto así que en la temporada pasada y en esta fue considerado uno de los mejores jugadores de la actualidad.

A pesar de ello, su talento en el campo no fue suficiente para poder ganarle el título este año al futbolista albiceleste de 36 años.

No obstante, es muy probable que veamos a esta joven promesa del balompié llevándose esta presea en los próximos años.

The 🐐 has done it again!

8️⃣ Ballons d'Or!



The Barça family is proud of you, Leo Messi! 💙❤️ pic.twitter.com/6w2UAI6LKC — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2023

¿Qué otros jugadores fueron nominados al Balón de Oro?

Otros de los jugadores nominados este 2023 fueron:

