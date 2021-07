Padre construye exoesqueleto para que su hijo pueda caminar. El exoesqueleto se sujeta a los hombros, el pecho, la cintura, las rodillas y los pies para que Óscar, quien padece una enfermedad neurológica genética que hace que sus nervios no envíen suficientes señales a las piernas, pueda atravesar una habitación y darse la vuelta.

Padre construye un exoesqueleto para ayudar a su hijo en silla de ruedas

Lento pero implacable, el enorme armazón se activa mediante un mando a distancia o mediante comandos de voz. Solo basta con que Óscar diga: “robot, levántate”, para que el artefacto se active, levante al chico de 16 años y este comience a caminar.

Óscar Constanza:

“Antes necesitaba que alguien me ayudara a caminar... esto me hace sentir independiente”.

Jean-Louis Constanza, es padre de Óscar, además de uno de los cofundadores de la empresa “Wandercraft” con sede en París, que fabrica el exoesqueleto.

Jean-Louis Constanza:

“Un día Oscar me dijo: -papá, tú eres ingeniero en robótica, ¿por qué no haces un robot que nos permita caminar?. Dentro de diez años, no habrá sillas de ruedas, o habrá muchas menos”.

CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS/ Jean-Louis Constanza, cofundador de la empresa francesa Wandercraft, ayuda a su hijo Oscar a utilizar un exoesqueleto en París



Exoesqueletos para una mejor calidad de vida

En diversas partes del mundo, empresas fabrican exoesqueletos, compitiendo por hacerlos lo más ligeros y utilizables posible. En su mayoría se centran en “artefactos” para ayudar a las personas con discapacidad a caminar, mientras que otros trabajan en una serie de aplicaciones, como hacer que estar de pie sea menos cansado, o que se pueda levantar objetos pesados con mucho menor esfuerzo.

El exoesqueleto de “Wandercraft”, un armazón que soporta pero también simula el movimiento del cuerpo, se ha vendido a docenas de hospitales de Francia, Luxemburgo y Estados Unidos. Cuesta unos 176 mil dólares cada uno, unos tres millones y medio de pesos.

Por ahora, el artefacto no puede ser adquirido por particulares para su uso cotidiano, aunque la empresa señala que justo es la siguiente fase en la que están trabajando. Los ingenieros de Wandercraft aseguran que un exoesqueleto personal tendría que ser mucho más ligero.

¿Qué es un exoesqueleto y para qué sirve?

Un exoesqueleto es una estructura que puede ser usada sobre el cuerpo humano a manera de prenda de vestir, tal como lo describe el término inglés “wearable robots”, que sirve como apoyo y se usa para asistir los movimientos y/o aumentar las capacidades del cuerpo de las personas.