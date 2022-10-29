Meteorito impactó Marte; la NASA compartió imágenes

El pasado 24 de diciembre de 2021, un módulo de aterrizaje de la NASA instalado en el planeta Marte registró un terremoto de 4 grados que encendió las alertas del sistema InSight, el cual meses más tarde fue relacionado con el impacto de un meteorito que provocó el cráter más grande desde que la agencia empezó con operaciones en el cosmos.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la NASA este 27 de octubre, el terremoto fue investigado y se detectó su relación con la caída de un meteorito gracias a las imágenes facilitadas por la Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Las fotografías fueron reveladas públicamente y muestran las dimensiones del cráter, que asciende a 150 metros de largo y 21 metros de profundidad, números que presumen este descubrimiento como uno sin precedentes y de los más grandes vistos en el sistema solar.

El antes y después de Marte tras impacto de un meteorito gigante|NASA

La doctora Ingrid Daubar, procedente de la Universidad de Brown, señaló que tiene el tamaño de dos cuadras de una ciudad y lo celebró como un momento “emocionante en la historia de la geología”, sobre todo con miras al envío de astronautas a Marte en los próximos meses.

Este nuevo cráter fue descubierto en febrero de 2022, momento en el que se descubrió que el impacto provocó la exposición de materiales debajo de la superficie, grandes trozos de hielo esparcidos alrededor de la zona y que fueron catalogados como un “recurso vital” para los futuros astronautas.

150 metros de largo y 20 de profundidad es el tamaño del cráter que provocó meteorito en Marte|NASA



“El hielo subterráneo será un recurso vital para los astronautas, quienes podrían usarlo para una variedad de necesidades, que incluyen agua potable, agricultura y propulsor de cohetes. Nunca se había visto hielo enterrado tan cerca del ecuador marciano que, como la parte más cálida de Marte, es un lugar atractivo para los astronautas”, señaló la Agencia en el reporte.

De igual forma la NASA difundió un audio del impacto del meteorito de poco menos de un minuto y el cual fue acelerado 100 veces para convertir las señales en un elemento audible para el ser humano.

