Meteoro cayó sobre Monte Merapi, el volcán más activo de Indonesia

Usuarios de redes sociales hicieron viral las imágenes y videos del momento exacto en el que un meteoro cayó sobre monte Merapi, uno de los volcanes más activos del mundo y que durante el pasado mes de en enero, hizo una erupción que se escuchó hasta a más de 30 kilómetros de distancia.

Conforme a un video captado el pasado día 27 de mayo, por una cámara de seguridad, se observa una luz verde brillante que súbitamente iluminó el cielo del archipiélago, sobre la montaña, justo antes de estrellarse muy cerca de la cima. El Monte Merapi, es considerado el volcán más activo de Indonesia y uno de los más activos del mundo.

Meteor yang terlihat (pada detik ke 21) dari CCTV Megadata, di Merapi yang berlokasi di Kalitengah Kidul. mau coba cek cctv gunung agung sapa tau dapat juga 👀 pic.twitter.com/twL5ECvP5F — VolcanoYT (@VolcanoYTz) May 28, 2021

Además del video, un reconocido fotógrafo logró captar imágenes del momento. Gunarto Song, un fotógrafo indonesio quien ha retratado al volcán ubicado durante los últimos meses, logró impresionantes fotografías de la caída del meterito y que no dudó en compartir en su cuenta de Instagram.

Las fotografías fueron captadas poco después de las 11 de la noche, hora local, desde la localidad de Kali Adem. Muestran un destello verde que parece caer directo en el cráter.

Características del monte Merapi

Monte Merapi o Marapi, es un volcán con forma de cono ubicado en Java Central en Indonesia a unos 400 kilómetros al sureste de la capital, Yakarta. Con sus 2,911 metros de altitud, es el volcán más activo de Indonesia, ha hecho erupción en 69 ocasiones desde el año de 1548.

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El más activo de los 500 volcanes que hay en Indonesia. Ha lanzado lava, gases y generado oscuras nubes calientes esporádicamente. Indonesia, un archipiélago de 270 millones de personas, es propenso a sismos y actividad volcánica porque se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de fallas en torno al océano.

¿Cuál es la diferencia entre un asteroide y un meteorito?

Los asteroides son más pequeños que un planeta, pero más grandes que los objetos del tamaño de un trozo de roca que llamamos meteoroides. El meteoro es el resultado de un meteoroide, una pequeña parte de un asteroide o cometa, que arde al entrar en la atmósfera terrestre y crea un haz de luz en el cielo.