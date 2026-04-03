¿A qué hora cierra el Metro hoy por el Viacrucis? Línea 3 LENTA

Llegó el Viernes Santo y, aunque muchos capitalinos disfrutan del puente, la movilidad en la Ciudad de México no se detiene. Este 3 de abril, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro opera nuevamente con horario de día festivo.

Además, al ser el día principal de la Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, varias líneas presentarán una dinámica muy distinta a la de un viernes normal. En este Live Blog de Azteca Noticias te mantenemos informado al minuto sobre los horarios, estaciones con alta demanda, cierres y el avance general de los trenes.