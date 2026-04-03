¿A qué hora cierra el Metro hoy por el Viacrucis? Línea 3 LENTA
¡Toma precauciones! Por ser Viernes Santo, el Metro CDMX arranca con horario de día festivo. Revisa aquí el avance de trenes y las estaciones con mayor afluencia.
Llegó el Viernes Santo y, aunque muchos capitalinos disfrutan del puente, la movilidad en la Ciudad de México no se detiene. Este 3 de abril, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro opera nuevamente con horario de día festivo.
Además, al ser el día principal de la Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, varias líneas presentarán una dinámica muy distinta a la de un viernes normal. En este Live Blog de Azteca Noticias te mantenemos informado al minuto sobre los horarios, estaciones con alta demanda, cierres y el avance general de los trenes.
Metro CDMX EN VIVO: Horario por Viernes Santo y avance de trenes hoy 3 de abril
Hora del cierre del Metro
Toma en cuenta y planea tu viaje. El servicio del Metro CDMX concluye a las 24:00 horas en toda la Red.
Lluvia en el Metro
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la CDMX, se implementa la marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4 y 8. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.
¿Qué pasó con la Línea 3?
Usuarios reportan que la Línea 3 vuelve a presentar fallas y lentitud en todas sus estaciones.
Estación detenida y sin ventiladores en Línea A
"Porque está parado el metro aquí en Pantitlán de la morada, hace mucho calor, la gente ya se está juntando y los ventiladores están apagados", reportan usuarios del Metro.
Línea 3 con retrasos considerables
Usuarios comentan que la Línea 3 lleva 30 minutos en solo dos estaciones, por lo que piden agilizar el servicio.
¿La Línea 2 está abierta?
La Línea 2 brinda servicio por ambas direcciones, la única estación que permanece cerrada es San Antonio Abad.
Revisión de tren en Línea 5
Usuarios en redes sociales comentan que los trenes en la Línea 5 no pasan a lo que el Metro CDMX comenta que se realizó una revisión en la zona de vías.
Trenes lentos en Línea 2
Usuarios comentan que los trenes en Línea 2 están tardando en pasar.
Comienza el servicio en el Metro CDMX
Comienza el servicio en el Metro CDMX. La temperatura en la CDMX es de Máx. 27° C Mín. 10° C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 27° C Mín. 10° C pic.twitter.com/UNST0CrlBY— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 3, 2026
¿A qué hora abren el Metro hoy viernes 3 de abril?
El horario de servicio para el día de mañana 3 de abril será de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas en toda la Red.