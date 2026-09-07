¿Hay retrasos esta mañana? Conoce la afluencia en las líneas del Metro CDMX con mayor demanda
¿Cómo va el Metro CDMX este lunes? Consulta con nosotros el seguimiento minuto a minuto del avance de trenes en las 12 líneas del STC hoy 7 de septiembre.
¿Se te hace tarde? Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas anticipar cualquier contratiempo y planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy lunes 7 de septiembre de 2026.
¿Hay retrasos esta mañana? Conoce la afluencia en las líneas del Metro CDMX con mayor demanda
¿Qué pasa en Línea 1?
Usuarios reportan que no ha llegado ningún tren en la terminal Observatorio de la Línea 1.
Oye @MetroCDMX reportas buen avance en la Línea 1 y no ha llegado ninguna unidad dirección Observatorio, me tuve que ir a la Línea B para poderme mover— Nayeli Hernandez (@Marihuanita17) September 7, 2026
Retrasos en Línea 3
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3 (Universidad-Indios Verdes). Aseguran que en 15 minutos solo ha salido un tren. El STC asegura que ya agiliza el paso de convoyes.
Pues en 15 minutos no se ha agilizado nada, apenas un tren ha salido.— Lupita Torres😻 (@soylupita_tove) September 7, 2026